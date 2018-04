Mnogobrojni biciklisti s vožnjom su krenuli od parka Mladen Stojanović te su se pridružili građanima koju se u 18 časova više od mjesec dana okupljaju na Trgu Krajine.

Foto: AA

Biciklisti "Banjalučke kritične mase" večeras su organizovali "Vožnju za Davida" u znak podrške porodici Davida Dragičevića (21) čije je tijelo pronađeno na ušću rijeke Crkvena u Vrbas 24. marta, šest dana nakon što je prijavljen njegov nestanak, javlja Anadolu Agency (AA).



"Okupio se veliki broj biciklista, a obzirom da je ovo sedma po redu 'Banjalučka kritična masa' vjerujemo i da se već čulo za nas. Nadamo se sve većem odazivu", kazala je Nikolina Garača, jedna od organizatora "Banjalučke kritične mase".



Inače, Banjalučka kritična masa je mjesečni događaj koji okuplja ljubitelje i korisnike bicikla s ciljem uživanja u zajedničkoj vožnji, a kako bi skrenuli pažnju na probleme u društvu. Građani okupljeni u centru Banjaluke učesnike ove biciklističke vožnje dočekali su aplauzom.



Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića, večeras je u obraćanju okupljenima rekao je da će se 10. maja obratiti poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske.



"Nadam se da ćemo do tog datuma imati bar nekakve rezultate", kazao je on.



Davoru Dragičeviću su se večeras na trgu pridružile Suzana Radanović, Davidova majka i sestra Teodora, te braća Deni i Andrej.



"Gospodo, sve ste slabiji i slabiji, a mi smo sve jači i jači i veći i veći, zato što smo mi ljudi za razliku od vas", kazao je Davor Dragičević.



Istina, pravda, idemo do kraja, ostajemo ovdje, poručila je porodica Drvida Dragičevića zajedno sa građanima okupljenim putem Facebook grupe "Pravda za Davida".



"Ne smetaju nam vaši milioni, automobili, nego bahatost, samoživost, postali ste sotone. Počeli ste ubijati naše duše, srca, našu budućnost, našu djecu. Djecu vam nećemo oprostiti!", poručio je Dragičević.





(AA)