Više stotina građana i večeras se okupilo u Banjaluci, zahtijevajući da se otkrije pozadina dešavanja u vezi sa smrću Davida Dragičevića.

Foto: 24sata.info

Njegov otac Davor poručio je kako je ovo miran i dostojanstven skup, bez politike. Svima se zahvalio na podršci a "gospodi" je poručio kako ih je sve više i više te kako njega i Davidovu majku Suzanu čine veoma ponosnim.



Danas je na skupu bila prisutna i Davidova majka, kako je prozvaše "majka hrabrost".



Davor Dragičević rekao je danas da će 10. maja svi da čuju šta će u Narodnoj skupštini RS da kaže on, Davidova majka i grupa “Pravda za Davida”



"10. maja sam dobio 10 minuta da se obratim javnosti. Imaćete priliku da čujete šta ćemo ja i majka Suzana tada reći. Do tada ćemo biti dostojanstveni", rekao je on i dodao:



"Neka se sramote zbog pokušaja da slome Davidovu majku Suzanu, ali neće uspjeti jer ste vi naša podrška. Vidim da ste se opametili i da ga ne pokušavaju ubiti drugi put", poručio je Davor okupljenima na Trgu Krajine.



“Nama ne smetaju vaši milioni, mercedesi i ko zna koja auta. Postali ste sotone, počeli ste ubijati našu budućnost, našu djecu, a djecu vam nećemo oprostiti. Idemo do kraja jer ako ostane ijedan pipak tih zločinaca ovo će opet biti zločinačka organizacija i ubijaće sve nas ponovo", rekao je Davor Dragičević.



Na kraju, skupu Pravda za Davida priključilo se preko 100 biciklista Banjalučke kritične mase, koji su vozili kroz Banjaluku za svog sugrađanina Davida.



"U znak podrške porodici Dragičević, kao i svim građanima okupljenim u grupi ‘Pravda za Davida’, sedmu vožnju ‘Banjalučke kritične mase’ posvetili smo našem sugrađaninu Davidu Dragičeviću", rekli su ranije organizatori.





(NN)