Okružno javno tužilaštvo Banjaluka saopštilo je da se danonoćno radi na istrazi u vezi sa smrću Banjalučanina Davida Dragičevića (21).

Foto: NN

"Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka MUP RS je 29. marta dostavio izvještaj o smrti Davida Dragičevića. Tužilaštvo intenzivno nastavlja rad na ovom predmetu tako da, zaključno sa današnjim danom, nije protekao niti jedan dan, a da u ovom predmetu nije preduzeta neka istražna radnja", saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.



U saopštenju se dodaje da je radu na ovom predmetu Okružno javno tužilaštvo Banjaluka posvećeno u cijelosti, tako da, osim postupajućeg tužioca koji je neposredno zadužen sa predmetom u radu učestvuje tim tužilaca.



"Radi kontrole rada i nadzora u ovom predmetu, uključeno je i Republičko javno tužilaštvo, koje ostvaruje uvid i neposredno učešće u izvođenju svake pojedinačne istražne radnje. Ovim želimo osigurati da u navedenom predmetu nema, niti smije biti bilo šta prikriveno, te da je svaka istražna radnja preduzeta na zakonit način", uvjeravaju iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.



Kako dodaju, od momenta kada je tužilaštvo zaprimilo predmet od MUP-a RS pa do danas, preduzet je veliki broj istražnih radnji.



"Saslušan je i poligrafski ispitan veliki broj svjedoka, obavljeni su uviđaji i obdukcije, pribavljeni i pregledani snimci brojnih nadzornih kamera u gradu, izvršena ili su u toku brojna vještačenja…", navode iz Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.



U nastavku, kako dodaju, predstoji saslušanje još svjedoka za koje se vjeruje da imaju saznanja o zbivanjima kritične noći i kretanju Davida Dragičevića, kao i pribavljanje i drugih dokaza.



"Ja kao Glavni okružni javni tužilac koristim ovu priliku da zamolim, prije svega porodicu Davida Dragičevića, s kojom sam do sada imao više susreta kao i sa njihovim punomoćnicima i korektnu saradnju, ali i javnost Republike Srpske, da shvate i prihvate da tužilaštvo svim svojim raspoloživim kapacitetima, radi i provodi istražne radnje u ovom predmetu, riješeno da dođe do rezultata o smrti Davida Dragičevića", naglašava se u saopštenju koji potpisuje Želimir Lepir, glavni banjalučki okružni javni tužilac.



Dodaje da je istraga tajni dio krivičnog postupka tokom koga se ne mogu saopštavati detalji i otkrivati dokazi, jer bi to za tu istragu bilo pogubno.



"Na svaki javni nastup, miting, radio ili televizijsku emisiju tužilaštvo ne može odgovarati, jer se u njima traže detalji, koji naprosto moraju ostati u koricama predmeta, sve do konačnog njegovog okončanja", ističe Lepir.



Uskoro opširnije...





(NN)