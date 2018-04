I večeras je u Banjaluci održano mirno okupljanje "Pravda za Davida". Banjalučani se, tražeći istinu i pravdu, na Trgu Krajine okupljaju 25 dana, a prisutnim građanima se i ovaj put obratio Davor Dragičević, otac Davida Dragičevića.

Foto: 24sata.info

On je okupljenima prenio utiske sa današnjeg razgovora sa predsjednikom RS Miloradom Dodikom i rekao da očekuje pomake nakon što je slučaj preuzeo drugi tim inspektora.



Davor je objasnio da su uvaženi svi zahtjevi porodice, ali i da više ne smije da iznosi detalje o istrazi.



Dalje, on je opet ponovio da ga ništa neće pokolebati u borbi za istinu o smrti njegovog sina i da je spreman da ide do kraja.



"Nema stajanja, idemo do kraja. Nadam se da je, nakon što je slučaj preuzeo novi tim, sve bliže dan kad ćemo se okupiti ovdje, velikog srca i kad ćemo napokon moći da zaplačemo", rekao je Dragičević i poručio:



"Dođite 21. aprila na Trg, okupimo se. Biće to tematski dan. Ja, Davidova majka, svi ljudi dobre volje. Dođite, skinućemo vrh piramide", kazao je Dragičević.



Sa okupljanja je danas poručeno da će se tražiti sankcionisanje svih koji su vršili opstrukcije u istrazi smrti Davida Dragičevića.





(NN)