Nesvakidašnji štediša Bojan Marčeta (36) je dvije godine sakupljao sitan novac, po pet feninga, kojim je juče platio ratu kredita od 310 KM, odnosno sa 6.200 kovanica, a prikupio ih je ukupno 7.600.

Marčeta, koji se konobarisanjem bavi već punih 15 godina, svakodnevni je svjedok rasipništva i nemara, kada je riječ o novcu, pa je baš iz tog razloga želio da pokaže kako nekad malo može da znači mnogo i da o svakom feningu treba voditi računa. Na ovu neobičnu ideju došao je prije nešto manje od dvije godine i prikupio gotovo 17 kilograma isključivo kovanica koje imaju najmanju vrijednost.



"Djecu ne učimo pravim vrijednostima, novcem se bahatimo i koristimo ga u pogrešne svrhe. Zato sam se i odlučio na ovako nešto, da pokažem kako štednja i pet feninga može da znači mnogo. Platio sam ratu kredita, koja iznosi 310 KM, samo ovim novcem po pet feninga i ostalo mi je još oko 1.400 kovanica odnosno 70 maraka", kazao je Bojan i dodao da će taj novac ostaviti za neku od narednih rata, jer nastavlja da štedi.



Prvobitna ideja bila je da na polovini ugovora vrati ratu kredita, što je na kraju i uspio. U prosjeku je svaki dan štedio nešto više od pola marke, a bilo je sedmica u kojima je, kada se crta podvuče, dolazio i do deset maraka.



"Ljudi griješe kada ne uzimaju sitan novac, jer smatraju da je bezvrijedan, što, evo kako se ispostavilo, nije tačno. Ovaj put sam sakupio novac za ratu kredita, a možda će sljedeći put biti i za registraciju vozila - poručuje Marčeta, koji kaže da su ga podržale i njegove radne kolege u hotelu "Jelena".



Bilo je onih koji su mislili da će odustati, te stati na pola puta. Međutim, ovog nesvakidašnjeg štedišu su te sumnje i ojačale, pa je do svog cilja došao možda i ranije nego što je očekivao.



"Sitan novac je sredstvo za plaćanje pa tako nisam imao problem da na ovaj način izmirim ratu kredita u Uni kredit banci. Malo im je bilo čudno, ali nisam imao poteškoća. Samo je bio uslov da odvojimo u vrećice po 100 kovanica", kroz smijeh kaže Marčeta.



Dodaje da je ovim činom želio da pokaže da je djecu potrebno učiti štednji i pravim vrijednostima.



"Novac se previše koristi i baca za igre na sreću, u kladionicama i tombolama, raznim prekomjernim kafanskim proslavama i bahaćenjem, kome nema kraja. Bitno je djeci dati onoliko koliko im je dovoljno", rekao je Marčeta, koji se nada da će neko još krenuti njegovim putem.



Preostale kovanice, njih 1.400 svakodnevno će se povećavati do nekog novog pametnog ulaganja.



Kćerka



Bojan Marčeta je kazao da je još odmalena potrebno učiti ljude pravilnoj raspodjeli novca, jer te osobe kasnije nemaju problema u prepoznavanju osnovnih vrijednosti i prioriteta. Tako je, kako kaže, i u slučaju njegove osmogodišnje kćerke Marije.



"Moja Marija ima možda što nisam imao ja, ali ipak se trudim da joj pokažem kojim putem treba ići. Vjerujem da ću u tome uspjeti, jer i ona ima svoju kasicu", istakao je Bojan.





