Novi blog Slobodana Vaskovića prenosimo u cijelosti.

Piše: Slobodan Vasković



Pljačka Kuće je, sada je to kristalno jasno, samo odvlačenje pažnje, što, opet, ukazuje na Veliku Organizaciju Davidovog ubistva i svjesno prikrivanje zločina! Upravo je to, osim kriminalizacije Davida, najveći upitnik Ilićevog istupa: Kada se sagleda njegov nastup 26.03.2018. godine stiče se nedvosmislen utisak da Ilić “rješava slučaj na sceni koja je na brzinu postavljeno, a ne stvarno mjesto zločina”!



Željko Karan, patolog, utvrdio je da je smrt Davida Dragičevića nastupila 18. marta u četiri časa ujutro. Ova informacija potvrđena mi je iz brojnih izvora, koji su nezavisni jedni od drugih. David Dragičević likvidiran je 18. marta oko četiri časa ujutro. Smrt je nastupila utapanjem, ali je prethodno Dragičević pretučen i bačen u rijeku Crkvena, u naselju Lauš, u ulici Velibora Janjetovića Janje. David je bačen u rijeku u besvjesnom stanju, zbog toga je i došlo do smrtnog ishoda utapanjem.



Ovu informaciju objavio sam 05.04.2018. godine, a ona je zasnovana na:-Obdukcionom nalazu Željka Karana, koji je, (kako mi je, 05.04., potvrđeno iz dva nezavisna izvora), utvrdio da se David Dragičević utopio u četiri časa ujutro, 18.03. ove godine -Na osnovu procjene i određenih dokaza koje posjeduje nadležno Okružno tužilaštvo o ovom predmetu, o čemu sam obaviješten iz, takođe, dva potpuno nezavisna izvora, bliska istrazi. Tužioci, prema mojim informacijama, ne znaju gdje je, kako i kada David pretučen, kao ni kako je dospio do ulice Velibora Janjetovića Janje?!



Tužioci ne znaju ni Ko je pretukao Davida?! Naveo sam, 05.04., da “Okružno tužilaštvo, u ovom slučaju, ima namjeru da sve istraži do kraja, ali dio visokih funkconera MUP-a RS i dalje istrajava na zataškavanju ubistva”, kao i da “razlozi zbog kojih to čine još uvijek nisu u potpunosti jasni”. Vrlo teško je vjerovati da na zataškavanju ubistva istrajavaju zbog Ilićeve “brzopletosti” ili, kako su to cinično primijetili, “nezgrapnosti” izjave date novinarima 26.03.2018. godine. David je pretučen na liniji Tržnica - ulica Vase PelagićaI dalje odgovorno tvrdim da je David Dragičević pretučen na liniji Tržnica - Metalska škola - ulica Vase Pelagića i odatle odvučen automobilom.



Taj dio je pokriven kamerama i lako je utvrditi da li je ili nije bilo tuče?! On je pretučen 18. ujutro u periodu od pola tri do četiri časa ujutro, što se poklapa sa vremenom koje je Karan, u svom nalazu, naveo kao Vrijeme Smrti. Njegov telefon nije bio dostupan u 2 časa i 40 minuta. Sa linije Tržnica - Metalska škola - ulica Vase Pelagića, brutalno pretučeni David Dragičević je odvučen automobilom. Prema obdukcionom nalazu Karana, odnosno Vremenu Smrti koje je, prema mojim izvorima, naveo, praktično to znači da je odvežen do ulice Velibora Janjetovića Janje.



I da je tu oko četiri časa ujutro, u besvjesnom stanju, bačen u rijeku Crkvena. Gdje se utopio! Ujedno, to praktično znači da David Dragičević nije opljačkao Kuću na Laušu, niti je u periodu od 02. časa i 52 minuta do 03 časa i 42 minuta i na koji način mogao biti u njoj svojom voljom. Svaki pokušaj da se “dokaže” kako je David opljačkao Kuću, iz nje izišao u 03. časa i 42 minuta, pa nakon toga, u narednih 18 minuta, teško pretučen i bačen u rijeku Crkvena, iza te Kuće, bilo bi novo zataškavanje. Zašto? Zato što je samo teoretski moguć takav scenario.



Praktično je nemoguć.



Odvlačenje pažnje i Postavljanje Scene



Pljačka Kuće je, sada je to kristalno jasno, samo odvlačenje pažnje, što, opet, ukazuje na Veliku Organizaciju Davidovog ubistva i svjesno prikrivanje zločina! Upravo je to, osim kriminalizacije Davida, najveći upitnik Ilićevog istupa: Kada se sagleda njegov nastup 26.03.2018. godine stiče se nedvosmislen utisak da Ilić “rješava slučaj na sceni na koja je na brzinu postavljeno, a ne stvarno mjesto zločina”! Jer, bilo je vrlo prekratko vrijeme da se organizuje Pljačka Kuće kako bi se odvukla pažnja;



Trebalo je, ipak, vremena za to, što, u cijelom slučaju, ponovo dovodi u pitanje sve dosadašnje nalaze istrage, nalaze Karanove obdukcije, čak i rečeno Vrijeme Smrti, koje je, da naglasim, utvrdio Karan!!! Na ovom mjestu se postavlja nekoliko pitanja: -Ko je Sve pretukao Davida na pomenutoj Liniji, odnosno Koliko njih?-Kada je tačno pretučen i kojim sve oruđima?-Čijim autom je odvežen, pa bačen?-Gdje je tačno bačen u vodu?-Kada je tačno smrt nastupila?-Ko ulazi u Kuću (Klip 1)?-Ko iz Kuće izlazi (Klip 4)? Da bi se rasvijetlio ovaj slučaj neophodno je precizno odgovoriti na navedena pitanja!!! I ne ostaviti nikakvu sumnju u tim odgovorima.



Nikako se ne smije dozvoliti da se ponovi slučaj Nikole Đurovića (koji je pregažen 21.08.2011.), a na mjesto vozača-ubice poturen Nenad Radinković!



Obdukcija



Naveo sam u tekstu od 05.04. i sledeće: “Prva obdukcija urađena je po nalogu Tužioca, kako to Zakon i nalaže, dok Druga obdukcija nije urađena po nalogu Tužioca, pa je, sa stanovišta procesa, upitna. Ministarstvo zdravlja nema nikakve nadležnosti nad ovim postupkom, tako da nije jasno ni zbog čega su se u sve miješali”. Karan je saopštio dosta detalja iz obdukcionog nalaza koji je on radio:



Između ostalog da je smrt nastupila utapanjem, ali Vrijeme Smrti nije rekao na pres konferenciji 26.03.2018. godine, koju je održao zajedno sa Darkom Ilićem, načelnikom Uprave za organizovani kriminal. Ilić je tada pokušao da kriminalizuje Davida javno i lažno ga optužujući da je opljačkao Kuću na Laušu. Drugi obdukcioni nalaz, za koji ne postoji nalog Tužioca (što je, najblaže rečeno, začuđujuće), posjeduju samo Davidovi roditelji, koji o onome što piše u njemu nisu rekli niti riječ.



Jedino je David Dragičević, otac Umorenog Davida, u emisiji “Zabranjeni forum” (Pink TV, 05.04.) rekao da se “Nalaz sa VMA na sigurnom mjestu” i da će “porodica istrajavati dok se zločinci ne privedu pravdi”. Javnost je, što se tiče Drugog obdukcionog nalaza, upoznata samo sa “nezvaničnim saznanjima” Darka Ćuluma, direktora Policije RS, koji je rekao da je i drugi nalaz potvrdio da je “smrt nastupila utapanjem”. I to je jedino što znamo da je zajedničko informacijama iz dva obdukciona nalaza. Ništa drugo nije poznato, posebno ne da li se oni poklapaju i u svim ostalim segmentima.



Treba podsjetiti i da je na pitanje o zadesnoj smrti, Karan sebi promrmljao u bradu “Nije nikako”! Defakto je potvrdio da je David ubijen.



Prijetnje i Zolja veza sa ubistvom?!



Takođe treba naglasiti da su prijetnje vrhu Tužilaštva u Banjaluci stigle 30. marta ove godine, samo dan nakon što je MUP RS uputio u tu instituciju Izvještaj o smrti Davida Dragičevića. I samo dan nakon što je iz MUP-a vršen pritisak na tu instituciju da “u istrazi prati policiju”, što je odbijeno.



Ima dosta stavova da sve može biti i igra sa drugačijim predznakom, ali treba istaći da je jedan visokorangirani tužilac na pitanje da li mu je možda prijećeno zbog ubistva Davida Dragičevića odgovorio: "Ne znam zašto mi je prijećeno, a kada ništa o tome ne znam, sve je moguće"! Isti dan kada su upućene prijetnje, ispaljena je i zolja u objekat “Euroherca”, a niko ne zna razlog za to. Niti je istraga dala bilo kakve rezultate. Nije isključeno da i ovaj teroristički akt, koji vlast minimizira, ima veze sa ubistvom Davida Dragičevića. Dapače. Da bi se slučaj Brutalnog Ubistva Davida Dragičevića objektivno riješio, neophodno je isključiti Ilića i njegove ljude iz istrage u potpunosti; neophodno je saslušati Ilića, poligrafisati ga, a najneophodnije je smijeniti ga. I ne samo njega. (nastaviće se)





























(SB)