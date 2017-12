Gradonačelnik Banjaluka Igor Radojičić uputio je čestitku građanima Banjaluke povodom ulaska u 2018. godinu, uz obećanje da će gradske vlasti učiniti sve što je u njihovoj moći da i u narednoj godini od našeg grada naprave lijepo i ugodno mjesto za život.

Igor Radojičić / 24sata.info

On je svim Banjalučanima i njihovim gostima poželio srećnu i uspješnu 2018. godinu, na ličnom, porodičnom i poslovnom planu.



"U godini za nama, riješili smo dosta krupnih problema kao što je centralno grijanje, a i radovali smo se i novim dječijim igralištima. Započeli smo mnoge druge aktivnosti, za koje se nadam da će doživjeti svoju realizaciju u 2018. godini. Živimo u lijepom gradu, gradu koji može pružiti optimalne uslove za život od rođenja, upisa u vrtiće, dobrog školovanja pa naravno do mogućnosti da se zasnuje radno mjesto, porodica i dalje živi u optimalnim okolnostima", rekao je Radojičić.



Kako je naglasio, Gradska uprava će sa svoje strane učiniti sve da riješi još niz problema na koje ukazuju građani, da dobijemo novih mjesta u vrtićima, otvorimo nove sportske dvorane, omogućimo još dodatnih prostora u školama, tamo gdje je to potrebno i riješimo niz komunalnih pitanja u saobraćaju, vodosnabdijevanju i drugim oblastima.



"Radujem se onome što nam 2018. godina može donijeti u našem gradu da ga napravimo lijepim i ugodnim mjestom za život", kazao je gradonačelnik Radojičić.



Video sadržaj čestitke možete preuzeti na linku ispod.





