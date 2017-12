Robert Dacešin, banjalučki poliglota koji je posjetio oko 40 zemalja, na osnovu svog iskustva i kontakta sa turistima koji dolaze u Banjaluku napravio je "Travel mapping vodič za Banjaluku".

Foto: AA

"Kao neko ko ugosti veliki broj stranaca u svojoj kući svake godine, često bi me upravo oni pitali gdje mogu da kupe određenu knjigu o Banjaluci. Tada sam shvatio da u gradu jednostavno ne postoji knjiga urađena na temu Banjaluke, pa sam odlučio da dam svoj mali doprinos tome kroz prvi turistički vodič ikada napravljen za grad. Cilj mi je bio da napravim nešto drugačije, nešto što će biti zanimljivo mlađima i starijima", rekao je Dacešin za Anadolu Agency (AA).



Pri izradi ovog vodiča vodio se time šta on pretražuje po internetu kada negdje putuje, te kakve su to stvari koje ljude zanimaju na putovanjima.



"Većina ljudi želi da čuje neku lokalnu priču, legendu, da sazna neki koristan savjet gdje se jeftino može izaći, jesti, da probaju nešto tradicionalno i da posjete neka lokalna mjesta. To je upravo bio cilj ovog vodiča, da ljudima pružim nešto novo i zanimljivo. Da čitava knjiga bude prožeta zabavnim, ali isto tako korisnim stvarima, a ilustracije i sam dizajn čine da bude privlačna za oko", rekao je Dacešin.



Za ovu knjigu kaže da turisti u njoj mogu naći sve što im je potrebno za boravak u Banjaluci, ali da bi i lokalnom stanovništvu mogla otkriti neke od tajni grada na Vrbasu.



Komentarišući turističku ponudu Banjaluke, Dacešin je ocijenio da je ona više nego skromna.



"Najiskrenije mislim da niko neće doći u Banjaluku samo da bi vidio Kastel ili Hram Hrista Spasitelja. Imam preko 30 ljudi godišnje u svom stanu koji mi dođu i non stop sam sa strancima. Ljudi se smore u dva sata šetnje po gradu. Malo prošetam tu kroz grad, uđem u crkvu koji minut, odem do džamije, Kastel i to je to manje-više što ljudi vide. Mi ne možemo stvoriti Versaj, Koloseum ili Sagrada Familiju, niti ljudi to očekuju da nađu kod nas. Ne kažem da treba odustati od promocije ovoga što imamo, ali mislim i da treba da znamo u kojem pravcu treba da se pozicioniramo i kakav grad želimo da budemo. Nešto po čemu ćemo biti prepoznatljivi", rekao je on.



Kaže da se odgovori stranaca na pitanja zašto im se dopada Bosna i Hercegovina i zašto dolaze, mogu sumirati u to da je BiH "egzotična zemlja u Evropi sa prelijepom prirodom".



"Zašto smo egzotični, znaju oni sami. Da imamo prelijepu prirodu, ne treba niko da nam kaže. Ali, eto odgovora kako da se pozicioniramo. Zašto ne iskoristimo tu prirodu?", kazao je Dacešin.





