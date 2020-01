U povjerljivim dokumentima iz vrha MUP-a Kantona Sarajevo, koji su u posjedu „Avaza“, rekonstruirana je i tačna ruta po ulicama i naseljima kojom su pobjegle ubice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Foto: Avaz

Jasna ruta



Nakon što su počinile brutalnu likvidacije 26.oktobra 2018.godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje, ubice su se crnim Seat Leonom dale u bijeg iz Geteove ka ulicama Ive Andrića, Olimpijska, Želimira Vidovića Kelija, koje pripadaju općini Novi Grad, a potom su prešle na područje RS.



Ove informacije MUP Kantona Sarajevo dobio je na osnovu operativnih saznanja, razgovora sa svjedocima, ali i pregledom desetine snimaka videonadzora.







Šehović i Vujinović: Ubice nisu pronađene



Utvrđeno je da su se ubice koje su se nalazile u Seatu, koji je korišten kao borbenjak, u Sarajevo spustile iz RS, iz pravca Dobrinje (novi kružni tok Mojmilo) u 2.55 sati.



No, nakon neuspjele pljačke i ubistva policajaca, iz ulice Ive Andrića stigli su do ugostiteljskog objekta „Mlado jagnje“, a zatim bijeg nastavili u pravcu ulice Nikola Tesla.





Faksimil izvještaja MUP-a KS otkrio detalj



Međutim, ubice se potom okreću ispred objekta „Pavlović banka“, vraćaju opet na kružni tok i potom ulicom Vojvode Radomira Putnika nastavljaju do Vraca. Sve se odvija u trenutku kada je već stigla informacija o ubistvima.



Također je utvrđeno da su ubice dolaskom do raskrsnice Vraca nastavile put ka Tilavi, a zatim za Jahorinu preko Tvrdimića i nastavili bijeg u pravcu Podgraba, Pala i Sokoca. Nakon toga, gubi im se svaki trag.



Ko je dao iskaze iz Sarajeva



Ni dan kasnije, 27. oktobra 2018. godine, helikopterska jedinica Federalne uprave policije (FUP), koja je detaljno, uz pomoć pripadnika ostalih policijskih jedinica, pročešljala ovo područje, nije našla nikakav dalji trag, niti je vozilo do sada locirano.



Policijski dokumenti otkrivaju i ko je sve od osoba iz Sarajeva, u svojstvu svjedoka na okolnosti onoga što su vidjeli i čuli, dao iskaze u MUP-u KS. Ove osobe su se nalazile u blizini lica mjesta u ulici Geteova.



Tada je iskaz dalo 15 osoba, a pet na okolnosti saznanja u vezi s bijegom ubica.



Iskaz su, tako, dali i Nijaz Karkelja, Mustafa Šanjta, Suvad Hodžić, Dragan Perišić, Silvad Lilić, Anel Velić, Adnan Šahbaz, Esudin Hadžić i Sanela Šabanović.





(Avaz)