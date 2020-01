U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra se očekuje sunčano.

Foto: Arhiv

U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima ponegdje u Bosne je moguće provijavanje slabog snijega. Vjetar u Bosni slab istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od -1 do 5, a dnevna od -2 do 4, na jugu od 5 do 11 stepeni.



U utorak u Hercegovin i zapadnim područjima Bosne sunčano. U ostatku Bosne uglavnom magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od -6 do 0, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 1 do 7, na jugu od 6 do 12 stepeni.



U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove u srijedu očekuje se malgla ili niska naoblaka. U ostalim područjima sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 1 do 5, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stepeni.



U četvrtak u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne sunčano. U ostatku Bosne, uglavnom, magla i niska nablaka. Jutarnja temperatura od -3 do 2, na jugu od 1 do 6, a dnevna od 3 do 8, na jugu od 8 do 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)