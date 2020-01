Direktor Memorijalnog centra Potočari Emir Suljagić za N1 je komentarisao članak objavljen u NY Timesu u o Radovanu Karadžiću, kazavši da je to još jedan rad koji će doprinijeti "zamućivanju vode".

Foto: 24sata.info

"Treba sačekati knjigu da vidimo da li ovaj članak odražava knjigu. Jessicu Stern poznajem površno, znam da je dijete preživjelih Holokausta. Ako je suditi po ovom članku, to je još jedan rad koji će doprinijeti daljem zamućivanju vode. Nije problem samo njen članak, nego činjenica da NY Times u dva mjeseca objavljuje dva članka koja se odnose na genocid u BiH; jedan je posvećen Handkeu, tema drugog je, ako mogu biti sarkastičan, jedna topla ljudska priča o ratnom zločincu osuđenom za genocid", kazao je Suljagić za N1.

Dodao je da ovaj članak upućuje na sveopšte neznanje o genocidu u BiH.

"To je indikator nečeg drugog; jednog sveopšteg neznanja o bosanskom genocidu u Zapadnom svijetu, što je začuđujuće pomalo jer je u devedesetim jedan od rijetkih saveznika koje je BiH imala bila grupa novinara sa Zapada", ističe i dodaje:

"Mogao bih reći da je dio problema to što smo mi proteklih 25 godina razgovarali jedni s drugima, a ne razgovarajući sa svijetom o tome što se dogodilo i nismo puno objavljivali na engleskom. Ja spadam u grupu ljudi koja misli da se istorija dvadesetog vijeka dijeli do Španije i poslije Španije i do BiH i poslije BiH".

"Naše akademske elite su učinile sve da narativ koji je bio izgrađen devedesetih godina razvodnji i narodu počne "prodavati" naraciju da je cilj agresije na BiH bio pljačka, a ne uništenje jednog njenog naroda i BiH kao države. Ti ljudi su još uvijek glasni i glasni među nama. Jedina utjeha je da se počela pojavljivati novija generacija autora, istraživača spremnih da se uhvate u koštac sa ovim talasom revizionizma", dodao je Suljagić.

