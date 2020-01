Zbog velikog zagađenja zraka u Sarajevu stanovnici sve više posežu za adekvatnom zaštitom od štetnih materija, što je dovelo do toga da trenutno u mnogim apotekama u gradu vlada nestašica respiratornih maski.

Ilustracija / 24sata.info

Iz Javne ustanove Apoteke Sarajevo istakli su da se značajno povećala potražnja za raspiratornim maskama i da je količina preostalih zaliha u njihovima apotekama minimalna.



"JU Apoteke Sarajevo kontaktirala je sve ovlaštene veledrogerije medicinske opreme s ciljem obezbjeđenja dovoljnih količina respiratornih maski radi adekvatne zaštite stanovništva. Trenutno stanje u našim apotekama je minimalno, a veću isporuku očekujemo u toku sutrašnjeg dana", naveli su za Anadoliju.



Iz Zdravstvene ustanove Eurovita potvrdili su za AA da je u njihovim apotekama do nestašice došlo u posljednja dva dana, ali da su od dobavljača dobili informaciju da bi već danas ponovo mogle biti na stanju.



Zbog iznimno lošeg kvaliteta zraka, sve veći broj građana Sarajeva nosi zaštitne maske dok boravi napolju, kako bi se djelimično zaštitili od zagađujućih materija koje su opasne po njihovo zdravlje.



Udruženje "Eko akcija" navodi da su maske s oznakom EN 149 namijenjene smanjenju izloženosti zagađujućim materijama u zraku: česticama, gasovima i pari.



Prema sposobnosti zadržavanja lebdećih čestica, klasificirane su u tri klase: FFP1 može zadržati 80 posto čestica nošenih zrakom, FFP2 može zadržati 94 posto čestica nošenih zrakom FFP3 može zadržati 99 posto čestica nošenih zrakom.



Za zaštitu od zagađenja lebdećih čestica u zraku preporučuje korištenje maske sa oznakom EN 149 FFP2 ili EN 149 FFP3.



Obične hirurške maske ne mogu efikasno filtrirati opasne fine lebdeće čestice (manje od 2,5 mikrona), premda pravljenjem barijere između nosa i usta smanjuju neugodu koju uzrokuju magla i veće iritirajuće čestice takođe prisutne u zraku, navode iz Udruženja.



Savjetuju da se maska mora zamijeniti čim disanje pod njom postane otežano ili kada se zaprlja iznutra.



Iz Udruženja navode da zaštitnu masku nije potrebno koristiti tokom kratkog boravka napolju, poput odlaska od kuće do škole ili posla, odlaska do prodavnice i slično.



Kada je riječ o zdravim osoba koje borave više sati dok je zrak “opasno” zagađen po Indeksu kvaliteta zraka (veći od 300) izloženost se može smanjiti nošenjem maske.



Kada je zrak “vrlo nezdrav ili “opasno” zagađen” maske bi morali nositi svi koji po prirodi posla borave vani: poštari, policajci na raskrsnicama, radnici na gradilištima itd.



Osobe oboljele od hronične bolesti pluća ili srca, starije osobe i trudnice trebaju ili izbjegavati da uopšte izlaze vani ili vanjske aktivnosti smanjiti na minimum već kad je kvalitet zraka označen kao "vrlo nezdrav".



Starije osobe, trudnice i oboljeli od bolesti srca i pluća koji teškoće s disanjem imaju i pri mirovanju ili lakšim naporima trebaju prije korištenja maske konsultovati ljekara. Trudnice tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće već mogu imati probleme s disanjem i smanjen kapacitet pluća. Ukoliko se osjećaju neugodno, trebaju odmah prestati koristiti masku.



Cijena se obično kreće u rasponu od dvije do 10 KM po komadu.



(AA)