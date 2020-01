Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović ponovo je s rasprave sjednice Gradskog vijeća (GV) povukao Prijedlog budžeta Grada za 2020. godinu, dok je GV odbilo da kao dopunsku tačku dnevnog reda uvrsti usvajanje Odluke o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca pa taj grad još uvijek nema usvojen finansijski dokument za 2020. godinu.

Kasumović je kazao da je Grad blokiran te je zbog toga predložio Odluku o privremenom finansiranju. Poručio je da vijećnici većine „idu na silu“ te ne žele prihvatiti njegove prijedloge ni za izmjene dnevnog reda.

On je želio da se danas raspravlja i o Prijedlogu rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca te o Prijedlogu odluke o usvajanju Regulacionog plana Centar 2, a što također nije uvršteno u dnevni red današnje sjednice.

-Budžet je povučen i idemo dalje s radom. Jedini sam predlagač, jedini ga ja mogu povući - kazao je Kasumović, koji je istakao da je sve vijećnike jučer pozivao na dogovor te nudio rješenja za Zenicatrans.

On je, nakon dva sata rasprave o dnevnom redu, prije početka sjednice, vijećnicima ponudio da se odreknu svih amandamna na gradski budžet, a da je on spreman izdvojiti 500.000 KM za ispaltu plaća radnika JKP zenicatrans-prevoz putnika, čiji radnici od 31. decembra prošle godine drže u blokadi Autobusku stanicu u tom gradu. Dvadesetak radnika tog preduzeća prošle je sedmice, od utorka do subote, štrajkalo i glađu.

Nakon jednosatne pauze, na kojoj je Kasumović saznao da vijećnici neće podržati njegov prijedlog za Zenicatrans, on je ostao pri odluci da ponovo povuče budžet za 2020. godinu.

Predsjedvajuća GV Diana Bešić, u toku rasprave o dnevnom redu, kazala je da gradonačelnik Kasumović saradnju podrazumjeva na način da im on predloži neki prijedlog, a o kojem, onda, vijećnici ne trebaju ni raspravljati.

-Svi se naši prijedlozi odbijaju po automatizmu, a mislim da on, čak, i ne razmisli da li to ima smisla- kazala Bešić.

Zamjenik predsjedavajuće GV i predsjednik Kluba vijećnika SBB-a Jasmin Hodžić napomenuo je kako bi, valjda, „prvo trebali raspravljati o Prijedlogu budžeta, koji je na dnevnom redu“.

-Ako se on ne usvoji, onda možemo raspravljati o Odluci o privremenom finansiranju- kazao je Hodžić.

Predsjednica Kluba vijećnika SDA Emina Tufekčić napomenula je da je budžet za 2020. godinu prošao potpunu proceduru, da je pred njima bio i u formi Nacrta te da su, nakon toga, na vrijeme dostavili amandmane, koje su im „sugerisali građani, a prije svega radnici Zenicatransa“.

-Ne vidim zašto se ucjenjuje usvajanje budžeta. Kada se gradonačelniku neki amandman ne sviđa, on povlači Prijedlog budžeta sa dnevnog reda- poručila je Tufekčić.

Ona je napomenula kako su predložili amandmane za pomoć liječenja djece s posebnim potrebama, opstanak JKP Zenicatrans...

-Molim vas još jednom glasajte onako kako bi trebali da glasate, po svojoj savjesti. Nemojte slušati nas, gradonačelnika... glasajte po savjesti. Vas iz GU molim da se stavite u situaciju radnika Zenicatransa, koji tri mjeseca nisu dobili plaću- kazao je predsjednik Sindikata ove firme.

On je dodao kako je gradonačelnik Kasumović „uputio poziv Sindikatu na sud“ te da se i iz toga vidi na koji način on želi pomoći Zenicatransu.

