U Kantonu Sarajevo (KS) evidentirano oko 33.000 oboljelih od respiratornih infekcija, a oko 4.000 oboljelih od gripe i bolesti sličnoj gripi.

Ilustracija / 24sata.info

Prema podacima Radne jedinice za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo od početka oktobra do kraja decembra prijavljene su 4.052 osobe sa simptomima sličnim gripi.



Najveći broj prijavljenih slučajeva je u dobnoj skupini pet do 14 godina (1.832), slijedi dobna skupina mlađa od četiri godine (1.521), dobna skupina 15-29 godina (255), zatim skupina 30-64 godine (361) i najmanje prijavljenih u dobnoj skupini starijoj od 65 godina (83).



Prema raspoloživim podacima, na osnovu dostavljenih prijava, može se zaključiti da 83 posto oboljelih pripada dobnoj skupini djece do 14 godina.



U istom vremenskom periodu prijavljeno je ukupno 33.219 osoba sa akutnim respiratornim infekcijama. Nije prijavljen ni jedan slučaj teške infekcije respiratornog trakta, niti smrtni slučaj, navode iz Zavoda za javno zdravstvo KS.



Gripa je jedan od najznačajnijih uzroka morbiditeta i mortaliteta od zaraznih bolesti. Svake godine, oko deset posto evropske populacije se zarazi virusom gripe, a komplikacije od ove bolesti uzrokuju stotine hiljada hospitalizacija širom Evrope.



Virus se lako i uobičajeno prenosi sa osobe na osobu putem kapljica, kašljanjem ili kihanjem. Put prenosa je i indirektni, preko ruku i predmeta kontaminiranih virusom gripe.



Zbog visoke zaraznosti i brzog širenja, gripa se često pojavljuje u epidemijama (zahvata mnogo ljudi određenog područja u određenom vremenskom periodu), a ponekad i u pandemijama (širenje gripe po cijelom svijetu).



