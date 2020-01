Zenička policija nije postupila po zahtjevu gradonačelnika Fuada Kasumovića, koji je jučer poslijepodne poslao dopis te tražio da policija danas u 8 sati deblokirala Autobuska stanica u tom gradu.

Foto: Fena

Radnici JKP "Zenicatrans-prevoz putnika", čiji su autobusi ostali bez goriva, još od 31. decembra prošle godine tu stranicu drže u blokadi te ne dozvoljavaju polaske niti dolaske na perone.



-U svakom slučaju, kogod da dođe od nadležnih organa, odnosno ako dođe policija, mi smo spremni s njima razgovarati. Ukoliko donesu i neke zaključke, mi ćemo se ukloniti. Ali, ukoliko dođe neka privatna zaštitarska agencija, imat će problema s nama. Pozvat ćemo i policiju da interveniše - kazao je predsjednik Sindikata Huso Sarvan.



On očekuju da će se u četvrtak, 16. januara na sjednici Graskog vijeća riješiti situacija te da će već u petak početi održavati svoje linije. Već su počeli, kaže on, pripremati autobuse.



-Na Autobusku stanicu, gradonačelnik polaže pravo svojim izjavama. Mi svojim izjavama polažemo pravo na Autobusku stanicu pa ćemo vidjeti ko je u pravu - kaže Sarvan.



Njegov kolega Hazrudin Bilić, koji je prošle sedmice predvodio grupu od 20-ak radnika koji su od utorka do subote u holu stanice štrajkovali glađu, najavljuje da će do četvrtka i sjednice Vijeća “svojim tijelima štititi naše i dobro građana Zenice”.



On je pozvao građane tog grada da im se u četvrtak u 10 sati priključe na platou ispred zgrade Gradske uprave, gdje će čekati ishod sjednice Gradskog vijeća.



Najavljuje da će, ukoliko se gradonačelnik Kasumović odluči opstruirati rješenje za njihovo preduzeće, blokirati i zgradu Gradske uprave te da neće dozvoliti nikome izaći “dok se ne donese budžet”.



(FENA)