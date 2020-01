I dalje je na snazi epizoda "Uzbuna" u Kantonu Sarajevo zbog visokih koncentracija zagađujućih materija u zraku, saopćeno je iz kantonalne Pres-službe.

Arhiv / 24sata.info

- Rezultati monitoringa zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo zahtijevaju zadržavanje epizode "Uzbuna", koju je Vlada Kantona proglasila 11. januara. Naime, pokazatelji mjerenja na stanicama Otoka, Ilidža i Ilijaš i jučer ukazuju na prekoračenja prosječnih dnevnih vrijednosti za PM10, predviđenih za proglašenje epizode "Uzbuna" prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo, i to: Otoka 333,4, Ilidža 349,5 i Ilijaš 445,3 µg/m3.



Također je na Otoci zabilježeno prekoračenje dnevnih graničnih vrijednosti za azotne okside - NO2 (85 µg/m3), a u Ilijašu za sumpordioksid - SO2 (125 µg/m3), navodi se u saopćenju.



Danas je zabilježen pad koncentracija zagađujućih materija u zraku te su prosječne dnevne vrijednosti PM10 čestica, izmjerene do 14 sati: Vijećnica 90,76, Otoka 214,08, Ilidža 190,14, a Ilijaš 636,38 µg/m3. Međutim, zbog zadržavanja stabilnih vremenskih prilika te pojave temperaturne inverzije, u večernjim i noćnim satima se očekuje ponovni porast koncentracija.



Vremenske prilike danas i sutra bit će slične kao i prethodnih dana. Očekuje se pretežno sunčano vrijeme sa slabim vjetrom promjenjljivog smjera te veoma niskom prizemnom inverzijom koja će u noćnim satima uzrokovati značajan porast koncentracija prašine u zraku u dijelovima kotline.



Ove koncentracije se tokom dana smanjuju te usljed vjetra, dolazi do pomjeranja zagađene mase zraka duž sarajevske kotline.



I ovog puta iz Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo posebno apeliraju rizičnim grupama stanovništva kao što su hronični bolesnici (plućni, srčani), bolesnici skloni alergijama, starija populacija, mala djeca i trudnice, da smanje kretanje i boravak vani koliko im to mogućnosti dozvoljavaju.



Više informacija o mjerama samozaštite građani mogu naći u prilogu: "Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo".



(FENA)