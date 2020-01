Kantonalni sud u Sarajevu, u ponovljenom postupku je oslobodio sina i oca Ljubu i Bekriju Seferović od optužbi za saobraćajnu nesreću koja se, po tvrdnjama Kantonalnog tužilaštva, dogodila u februaru 2016. godine, od čijih posljedica je kasnije preminuo mladić Dženan Memić.

Kako je tvrdilo Tužilaštvo, nesreća od prije četiri godine dogodila se u pješačkoj zoni Velike aleje na Ilidži u Sarajevu, kada je Ljubo vozio u alkoholisanom stanju, a njegov otac Bekrija pomogao u prikrivanju dokaza.



Predsjednik sudskog vijeća Igor Todorović je u obrazloženju današnje presude naveo kako nema pouzdanih dokaza da se navedena saobraćajna nesreća desila. Pozvao se na provedena vještačenja u ponovljenom postupku, izjave svjedoka i ranije pribavljane dokaze.



Tužilaštvo Kantona najavilo je žalbu. Portparolka Azra Bavčić je novinarima izjavila da će žalba na današnju odluku Kantonalnog suda uslijediti po primitku pismenog otpravka presude.



Otac preminulog Dženana Memića, Muriz Memić, koji godinama pokušava dokazati tvrdnju da je njegov sin zapravo ubijen, a ne podlegao od saobraćajne nesreće, novinarima je rekao da je ovaj slučaj, i nakon današnje presude, 'tek na početku', ali da on nikad neće odustati od dokazivanja o ubistvu.



Kazao je i da sve to čini ne samo zbog njegovog sina, već i zbog Davida Dragičevića te sve ubijene djece čije ubistvo neko želi prikriti iz različitih razloga.



Muriz je zahvalio advokatima Ifetu Feragetu i Rusmiru Karkinu za kojeg je kazao da je i on cijelo vrijeme "bio uz nas", kao i medijima što od početka prate ovaj slučaj.



Memić naglašava da je laži i čitavu konstrukciju detalja u optužnici protiv Seferovića morala osmisliti grupa, monstrumi. Za bivšu tužiteljicu Dalidu Burzić je kazao da je „vođa organizirane mafije“.



- Kantonalni sud je danas osvjetlao obraz - izjavio je Memić povodom presude.



Advokat Ifet Feraget je naveo da su u ponovljenom postupku vještačenja dokazala da povrede Dženana Memića potiču od udarca tupim predmetom.



- To je najinteresantniji dio svjedočenja vještaka Vlade Markovića - naveo je Feraget i dodao da se sad postavlja pitanje: zašto je vještak Hamza Žujo promijenio njegov stav?



- Mora se provesti 'istraga o istrazi' kao u slučaju David Dragičević. Imamo dokaze da je Dženan ubijen oko pola deset. Ovo je bio spin, željeli su da plasiraju da se mogla desiti nesreća (saobraćajna), a ovdje nema dokaza za to - kazao je Feraget.



Najavu Tužilaštva Kantona da će uložiti žalbu, on smatra pokazateljem koliko je u ovom slučaju ozbiljna namjera prikrivanja ubistva Dženana Memića. Ljudi involvirani u slučaj i dalje djeluju s njihovih pozicija, dodao je.



Iako iz današnje presude proizilazi da Dženan Memić nije stradao od posljedica saobraćajne nesreće, slučaj je i dalje na nultoj poziciji, po Feragetovim riječima, jer još niko nije pokrenuo istragu o ubistvu.



- Slučaj treba da preuzme Gordana Tadić - kazao je također ovaj advokat i napomenio da su današnje izricanje presude pratili i članovi „Pravde za Davida“.



Advokat Rusmir Karkin je slučaj Memić nazvao specifičnim sudskim predmetom. On vjeruje da će Vrhovni sud Federacije BiH, kojem je Tužilastvo najavilo žalbu na današnju presudu, odlučivati u narednih nekoliko mjeseci i da je jedini, vrlo mogući zaključak, potvrđivanje današnje odluke Kantonalnog suda.



Ispred Kantonalnog suda u Sarajevu, u kojem je danas izrečena oslobađajuća presuda Seferovićima, sinu i ocu Ljubi i Bekriji, nekoliko članova porodice Dženana Memića, članova „Grupe za Davida“ i drugih istomišljenika, uzvikivalo je nakon presude slogane: „Pravda za Dženana!“, „Pravda za Davida!“ te slogane o neophodnoj istini i pravdi za ubijenu djecu.



Memić je najavio proteste na 4. godišnjicu od smrti njegovog sina.



