Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, posebno na širem području Sarajeva, Zenice, Kiseljaka, Viteza i Gračanice, te ponegdje uz rijeke Savu, Vrbas i Lašvu. Na zasjenjenim dijelovima puteva u višim predjelima, na mostovima i prilazima tunelima, zbog niske temperature ima mjestimično poledice, te učestalih odrona.

ilustracija / 24sata.info

Iz BIHAMK-a savjetuju opreznu vožnju, uz podsjećanje da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima: Jajce-Crna Rijeka (Zdaljevac), Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Lanište-Ključ.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja.

BIHAMK poziva učesnike u saobraćaju da budu izvještači sa ceste i Obavijeste o obustavama saobraćaja, kao i drugim izmjenama u režimu saobraćanja, na sms broj 062-090-080

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Butile-Sarajevo zapad, zbog radova na lokalitetu Treševine, saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Lanište-Ključ, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Jajce-Crna Rijeka (kod mjesta Zdaljevac) zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 16 sati aktuelne su polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-17

Buna-Tasovčići, zbog izgradnje mosta Počitelj saobraća se usporeno.

Maglaj-Doboj (raskršće za naselje Kosova), zbog radova na izgradnji pješačke staze i rasvjete pothodnika, u vremenu od 07 do 16:30 sati, saobraća se jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zenica-Nemila, u toku su radovi na asfaltiranju u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05 do 00:30 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom. U terminu od 00:30 do 05 sati saobraćaj je obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

M-18

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425 Žitomislići-Čitluk(most preko rijeke Neretve), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju. Za vozila preko 5 tona nosivosti preporučuju se alternativni pravci.

R-445 u Kaknju, zbog radova na uređenju obale rijeke Bosne, na regionalnom putu (od Cementarskog mosta do Mosta mladih) vozila će tokom dana saobraćati jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare-Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog radova na izgradnji podzemne garaže od 08 do 20 sati u ulici Radenka Abazovića dolazi do obustava saobraćaja u trajanju od 60 minuta, nakon čega 60 minuta vozila normalno saobraćaju.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Donji Kotorac, u ulici 13. Juni (na dijelu od spoja sa ulicom Tuneli u dužini 50 m) na snazi je obustava saobraćaja.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alfakovac-Alfakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Bolnička, Kranjčevićeva, Ivana Cankara, Bare kod Stupa, Čobanija i Hamdije Kreševljakovića.

BRČKO

Zbog izvođenja neophodnih radova od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Branislava Nušića, u dijelu naselja „Centar“. Vozila će se preusmjeravati alternativnim saobraćajnicama u gradu.

(FENA)