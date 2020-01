Dvadesetak radnika JKP Zenicatrans-prevoz putnika, koji su proteklih pet dana u holu Autobuske stanice Zenica štrajkovali glađu, "zamrzli" su štrajk nakon današnjeg sastanka s gradskim vijećnicima i njihovog uvjeravanja kako će se na sjednicama Gradskog vijeća zalagati za spas njihovog preduzeća.

Foto: FENA - 24sata.info

Blokada stanice ostaje na snazi do 16. januara i sjednice Gradskog vijeća tog grada, na kojoj bi trebao biti usvojen budžet za 2020. godinu, kao i amandaman kojim se opredjeljuje dva miliona KM za podršku radu Zenicatransa.

-Ako dobijemo signal od Gradske uprave i gradonačelnika, sve će linije gradskog javnog prijevoza biti pokrenute za pola sata. Imamo volju, imamo želju i nama samo još treba malo podrške - kazao je predsjednik Sindikata Huso Sarvan, koji je istakao kako mu je drago da su "dobili pozitivne signale" te da njegove kolege mogu prestati s štrajkom i narušavanjem svog zdravlja.

Ljudi su, kako navodi, stali iza odluke Sindikata i svih odluka koje su proteklih dana donosili, počev od blokade stanice koju su počeli 31. decembra prošle godine te su "zamrzli štrajk glađu" do sjednice GV.

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Diana Bešić, na pitanje predstavnika radnika u štrajku Hazrudina Bilića šta činiti ako gradonačelnik Fuad Kasumović ponovo s dnevnog reda povuče budžet za 2020. godinu, kazala je da ne bi u ovom trenutku ništa prejudicirala.

-Mi ćemo podržati sve što je u interesu ovog preduzeća i radnika Zenicatransa, što smo pokazali i do sada. I do sada smo to radili - kazala je Bešić.

Članica Radnog predsjedništva Gradskog vijeća Zenica Emina Tufekčić istakla je kako će sigurno imati potrebnih "16 ruku“ za izglasavanje budžeta, a najavila je kako im sada predstoji i sačinjavanje zajedničkog amandmana kojim će biti osiguran novac za spas Zenicatransa.

Današnjem sastanku u Zenicatransu prisustvovali su vijećnici SDA, A-SDA, SBB-a i DF-a, koji imaju dovoljno vijećnika da u budžet "ugrade" amandman kojim će biti podržan oporavak Zenicatransa.

( FENA)