Separatisti u Bosni i Hercegovini su snažno ohrabreni nedjelovanjem međunarodne zajednice, ali i Tužilaštva Bosne i Hercegovine, upozorio je danas potpredsjednik bh.entiteta RS Ramiz Salkić.

Ukazao je da visoki predstavnik godinama toleriše nepoštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanje mira na različite načine, kao i mirnodopskim metodama provođenje ratnih ciljeva bosanskih Srba.



- Tužilaštvo je bez reakcije na direktnu prijetnju ustavnom poretku u Bosni i Hercegovini, nepoštivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali nema reakcije ni na izazivanje rasne, vjerske i nacionalne netrpeljivosti. Godinama se toleriše nepoštivanje sudskih presuda, veličaju se ratni zločinci, negiraju zločini i ponižavaju žrtve. Sve ovo snažno ohrabruje dio bosanskih Srba na separatizam, a to čine i svojim izjavama i postupcima i nacionalisti iz Srbije. Prijetnje i pokušaju separatističkog čina bosanskih Srba sigurno će se pokušati ostvariti i samo izuzetno naivni u to trebaju sumnjati. Tome u prilog ide i militarizacija policije entiteta, ali i činjenica da je u strategiju odbrane Srbije unesena odredba da se oni brinu i za entitet RS u Bosni i Hercegovini - istakao je Salkić.



Smatra da "ekstremno nacionalistička vlast u Srbiji i separatistički nastrojeni dio bosanskih Srba, direktno radi na rušenju Dejtonskog mirovnog sporazuma i ugrožavanju mira, najavom o otcjepljenju bh. entiteta RS i pričom o dvije srpske države na Balkanu".



- Ove aktivnosti su direktno podržane od Srpske pravoslavne crkve, kako je to bilo i tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ovo je jasna najava agresije u narednom periodu i stvaranje zakonskog okvira za djelovanje u budućnosti. Naša obaveza je da sad upozoravamo na ova kretanja, ali i da budemo spremni da zaštitimo državu i građane ove zemlje. Pozivam visokog predstavnika, PIC i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, da konačno počnu raditi svoj posao i spriječe sve ovo što se najavljuje, a što će sigurno u jednom trenutku ugroziti mir u ovoj zemlji - naveo je Salkić.



(FENA)