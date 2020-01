Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Mathew Field uključio se u kampanju "Ne gušimo Sarajevo".

Mathew Field / 24sata.info

Kako je kazao, zagađenost je veliki problem za sve one koji žive u Sarajevu. - Moja porodica i ja volimo živjeti u Sarajevu, ali ne volimo zagađenje zraka, koje svake zime pogodi ovaj grad. To ozbiljno utječe na sve nas i na naše zdravlje, a ne mora biti tako - kazao je Field. Kako ističe, mnogi gradovi i zemlje imali su isti problem.



- Mnogi gradovi i zemlje, uključujući i moju zemlju, izborili su se s ovim problemom putem boljeg javnog prijevoza, bolje energetske efikasnosti, poboljšanih sistema grijajanja i uvođenja viših standarda - ističe Field.



Ujedinjeno Kraljevstvo, ističe on, kao i drugi prijatelji, tu su da pomognu.



- Ono što je potrebno je stvarna i konzistentna politička volja. Treba očekivati i tražiti bolje od onih koji imaju moć da naprave razliku. Zajedno možemo učiniti da Sarajevo ponovo prodiše - poručio je britanski ambasador u BiH Mathew Field.



(Avaz)