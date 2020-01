U sjedištu Republike Srpske u Istočnom Sarajevu održan je božićni prijem srpskog člana Predsjedništva BiH, Milorada Dodika.

Foto: RTRS

Obraćajući se prisutnima, Dodik je rekao da bi uvijek trebalo da se prisjetimo hrišćanskih poruka o miru i toleranciji, bez obzira na vjeru i naciju.



- Mi u BiH prolazimo teško i turbulentno vrijeme. Bilo je perioda sukoba i stradanja. Moramo nakon tih sukoba, bez obzira koliko bili teški, da nastavimo da živimo jedni pored drugih. Umjesto žrtava - da brojimo uspjehe, projekte, i da se veselimo svakom napretku, svakom novom djetetu koje dođe na svijet i da imamo garanciju za stabilan i miran život - poručio je srpski član Predsjedništva BiH.



On je naglasio da je politika Republike Srpske - politika mira i stabilizacije.



- Ne ignorišemo činjenice, poštujemo međunarodno pravo, a to je da je BiH sastavnjena od dva entiteta i tri konstutitivna naroda. Potreba za uvažavanjem je temelj BiH - istakao je Dodik.



Dodik je rekao da evropski put BiH nije upitan.



- Evropa jeste oni što BiH želi, ali isto tako želimo da budemo više uvaženi od strane te iste Evrope. Ne možemo čekati previše, bez obzira na komplikovane procedure koje nas čekaju - naveo je on.



On je ponovio da se Republika Srpska zalaže za ukidanje funkcije visokog predstavnika,



- Ponekad nam drže nepotrebne lekcije iz demokratije, najviše visoki predstavnik, i borićemo da se ta funkcija konačno ukine, iako je njihova želja da on ovdje trajno ostane - istakao je Dodik.



Srpski član Predsjedništva BiH je zahvalio Rusiji za podršku Srpskoj i poštovanje međunarodnog prava. Dodik je izrazio zahvalnost Srbiji, za koju je rekao da je lider u regionu.



Kada je riječ o Crnoj Gori, Dodik je izrazio nezadovoljstvo odnosom crnogorke vlasti prema srpskom narodu.



- Niko nije dobio bitku protiv Boga, pa neće ni Crna Gora - rekao je Dodik, komentrarišući usvajanje spornog Zakona o slobodi vjeroipspovijesti.



Dodik je izrazio zahvalnost Kini za podršku u brojnim projektima.



Prijemu je prisustvovala predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.



Predsjednica Republike Srpske rekla je za RTRS da je Srpska svakim danom razvijenija, bolja i modernija, da rastu plate i penzije, te da su to ciljevi njenog rukovodstva.



Prijemu je prisustvovao i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, ambasador Ruske Federacije u BiH Petar Ivancov, te brojne druge visoke zvanice.



Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je za RTRS da je srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik na današnjem prijemu poslao poruku jedinstva, mira i tolerancije.



(RTRS)