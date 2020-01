Premda Iran raspolaže bogatim konvencionalnim arsenalom, prije svega balističkim raketama, vojno-tehnički, analitičar i iranolog Nermin Hodžić smatra da Iran ne može parirati niti Americi niti NATO-u.

Nermin Hodžić / 24sata.info

No, iako je vojna moć i ekonomija Irana oslabljena, Hodžić u izjavi za Fenu navodi da Iran, prije svega, mora na neki način odgovoriti na atentat na Sulejmanija i to iz više razloga - najprije, da bi očuvao svoj internacionalni kredibilitet i status regionalne sile, te da bi udovoljio očekivanjima vlastitoga naroda.



Hodžić je podsjetio da je Iran vrlo ozbiljna zemlja s bogatim ljudskim resursima i velikim nacionalnim osjećajem, a da o kulturi, civilizaciji i višemilenijskoj državnosti i ne govorimo.



Stoga, kazao je on, ostaje jedino opcija opsežnog nuklearnog udara, a to je onda već katastrofa planetarnih razmjera „uprkos avanturizmu pojedinih svjetskih lidera, mislim da do toga, ipak neće doći“.



Može se očekivati odgovor iranskih oružanih snaga, rekao je Hodžić, uključujući i Revolucionarnu gardu, ali po njegovom mišljenju, a čemu smo svjedočili već jutros, isključivo na vojne ciljeve.



- Dakle, na vojne baze da, na civilne ciljeve, ne vjerujem. Oni nastoje, koliko toliko, ostati u okvirima Internacionalnog poretka i internacionalnog prava. Koliko god je to moguće - rekao je Hodžić.



Nije logično, dodao je, da istovremeno traže međunarodno pravno gonjenje SAD-a za ubistvo generala Sulejmanija, a da i sami posežu za aktima terora i ugrožavanja civila i diplomata unaokolo.



Podsjetio je da je Nuklerani sporazum bio vrlo važno diplomatsko postignuće i svojevrsno svjedočanstvo da se veliki svjetski problemi još mogu riješiti diplomatijom, mudrošću i razborom. Nažalost, Evropa nije uspjela spasiti sporazum, čak niti aktiviranjem famoznoga INTEKS-a i Evropa nema pravi odgovor, političku moć niti mehanizme da spasi Sporazum.



- Bit će posljedica, djelomice na ekonomnskom planu, dodatnog slabljenja kredibiliteta EU, ali i u smislu reaktiviranja „iranske nuklearne prijetnje“ na svjetskoj pozornici. Kad smo već kod Evrope, njoj iz specifičnih razloga uopće ne ide u prilog nikakva eskalacija novih sukobljavanja na Bliskom istoku, ali će se ona, čini se, o tome malo pitati. Nadam se da griješim – zaključio je analitičar i iranolog Nermin Hodžić u izjavi za Fenu.





(FENA)