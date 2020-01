Ugaženog i raskvašenog snijega na kolovozu ima u višim predjelima, pa se vozači pozivaju na pojačan oprez. Izdvajaju se putni pravci: Glamoč-Mlinište i Sokolac-Han Pijesak-Vlasenica.

ilustracija / 24sata.info

Zbog niskih temperatura upozorava se i na moguću poledicu, posebno u planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.

Na jake udare vjetra upozoravamo na dionicama na području: Bugojna, Mostara, Čapljine, Posušja, Livna i Tomislavgrada. Na svim dionicama savjetuje se maksimalno oprezna vožnja.

Polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila, aktuelne su od 07.00 do 16.00 sati, na magistralnom putu Jajce-Crna Rijeka kod mjesta Zdaljevac, gdje se izvode sanacioni radovi. Poslije 16.00 sati na toj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05.00 do 21.00 sat. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Zbog aktuelnih radova sporije se saobraća i na magistralnim putevima: Srebrenik-Orašje (tunel Ormanica), Sarajevo-Trnovo (Krupac) i Lanište-Ključ-Mrkonjić Grad.

Zbog praznika pravoslavnog Božića danas od 12.00 sati do sutra do ponoći, zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području FBiH.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz IC BiHAMK-a.

(24sata.info)