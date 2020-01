Haški osuđenik i nekadašnji pripadnik Hrvatskog vijeća obrane Drago Josipović preminuo je u subotu u Vitezu. Haški tribunal osudio je Josipovića (65) na 12 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti počinjene u Ahmićima 1993. godine.

Drago Josipović / 24sata.info

On je osuđen zbog progona po političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi.



Suđenje pred Haškim tribunalom počelo mu je 1998. godine, a 2001. izrečena mu je konačna kazna. U aprilu 2002. godine prebačen je u Španiju na izdržavanje kazne, a u februaru 2009. godine je prijevremeno pušten na slobodu.



Napad na Ahmiće, gdje su ubijeni i civili, izveli su pripadnici specijalne jedinice "Džokeri" Hrvatskog vijeća obrane.



Josipović je učestvovao u progonu bosanskih muslimana u selima Ahmići-Šantići i okolini od oktobra 1992. do aprila 1993. i u napadu na Ahmiće-Šantiće 16. aprila 1993. Za vrijeme napada, selo je iz daljine granatirano, a zatim su grupe vojnika HVO-a išle od kuće do kuće i napadale bosanske muslimane, civile, paleći im kuće, štale i stoku.



(SRNA)