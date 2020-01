U Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kravici kod Bratunca danas je služen parastos za 158 srpskih civila i vojnika iz ovog mjesta i okolnih sela stradalih u posljednjem ratu, od kojih su njih 49 ubijeni na Božić, 7. januara 1993. godine.

Prethodno je izveden komemorativni program, a delegacije su položile cvijeće kod centralnog spomenika u Kravici podignutog za 3.267 Srba iz regije Birač koji su poginuli u posljednjem ratu, prenosi BHRT.



Cvijeće je položio predstavnik srpskog člana Predsjedništva BiH i predsjednika Republike Srpske Boško Tomić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radomir Graonić, brojne opštinske, regionalne i republičke delegacije organizacija proisteklih iz rata, te načelnici opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović i Srebrenice Mladen Grujičić.



Tomić je rekao da istina o srpskoj borbi i stradanju teško prodire u svijet i da se stalno mora podsjećati na žrtve koje je srpski narod dao za slobodu u proteklom ratu u BiH.



“Moramo stalno ukazivati na nepravdu koju je Zapad nanio srpskom narodu i boriti se za istinu. Sreća je da u posljednje vrijeme sve više poznatih ličnosti i stručnjaka u svijetu počinje da shvata karakter rata u BiH, što dovodi do širenja istine da su sva tri naroda stradala, da su i Srbi žrtve, a ne samo Bošnjaci kako je zapadni svijet tumačio”, rekao je Tomić.



Graonić je rekao da se mora nastaviti sa dokazivanjem istine o karakteru rata u BiH i srpskim stradanjima, posebno u Podrinju, za koja niko nije odgovarao, a riječ je uglavnom o civilnim žrtvama.



“Ta borba za pravdu i prenošenje sjećanja na mlađe generacije o srpskom stradanju za slobodu mora biti stalni zadatak institucija Republike Srpske”, rekao je Graonić.



Načelnik opštine Bratunac Nedeljko Mlađenović pozvao je prisutne da ne zaboravljaju žrtve iz Kravice i sve one koji su dali živote za Republiku Srpsku.



Predsjednik opštinske Boračke organizacije Bratunac Zoran Gvozdenović rekao je da ohrabruje objavljivanje britanskih dokumenata koji pokazuju da nije bilo planiranog zločina u Srebrenici, ali da je sramota što za srpske žrtve sa ovog područja niko nije i izgleda ni neće odgovarati pred Sudom BiH.



Tonka Milošević iz Kravice, kojoj je ubijeno više članova porodice, kaže da teško može da opiše kako je izgledalo božićno jutro u Kravici 1993. godine.



“Pucalo je sa svih strana. Nekako se formirao zbijeg i krenuli smo kroz smetove prema Drini. Bilo je i ranjenih i djece u koloni koja se sporo kretala, ali smo nekako prešli brda i stigli do Drine, odakle smo evakuisani u Srbiju i tako se spasili”, prisjeća se Miloševićeva.



Sa skupa je upućena i poruka da su članovi porodica ubijenih Srba izgubili povjerenje u rad pravosuđa BiH.



Na pravoslavni Božić u Kravici je ubijeno 49 Srba, ranjeno 80 srpskih civila i vojnika, a sedam ih je nestalo, od kojih pet još nije pronađeno. Među nestalima su i dvije žene.



Na Božić je selo opljačkano i zapaljeno je 688 srpskih kuća na širem području Kravice. Uništeno je oko 2.000 pomoćnih i 27 društvenih objekata.



Oko 1.000 stanovnika ostalo je bez domova u jednom danu i kroz smetove se probilo prema Drini. Bez jednog ili oba roditelja ostalo je 101 dijete, prenosi BHRT.



Ni nakon 27 godina niko nije odgovarao za ubistva i zločine u Kravici, kao ni za ostale zločine u velikom broju srpskih sela u srednjem Podrinju, izuzimajući dvojicu Bošnjaka koji su osuđeni za tri pojedinačna ubistva na području Bratunca.



