Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik podržao je nastojanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da pomogne srpski narod u Crnoj Gori, gdje se opravdano okupljaju u funkciji da sačuvaju identitet u okviru Srpske pravoslavne crkve.

Foto: 24sata.info

- Apsolutno podržavam pristup koji je Vučić imao u jučerašnjem govoru kada je rekao da treba da pomognemo daleko više nego što je bilo. Uvjeren sam, znam, mogu da svjedočim da Vučić o tome misli veoma ozbiljno. Moja poruka je samo da računa i na Republiku Srpsku - izjavio je Dodik Srni.

Dodik je istakao da je namjera Vučića da bude sa srpskim narodom na Badnji dan bila jaka, ali se uplela politička priča iz Podgorice koja pokušava da to satanizuje do mjere da čak upozoravaju i NATO.

On je naglasio da podržava nastojanja predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se srpski narod podrži i pomogne, gdje god bio.

- I mi iz Republike Srpske pridružićemo se naporima Srbije i njenog rukovodstva da pomognemo u kapacitetu u kojem možemo. To podrazumijeva da se podrže zahtjevi naše Crkve, Sinoda, naše Crkve u Crnoj Gori kako bi došla do toga da se dođe do revizije da se očuva imovina - naveo je Dodik.

On smatra greškom crnogorskog rukovodstva što su pokušali da ignorišu ukupne srpske vrijednosti.

- To nikoga ne može da ostavi ravnodušnim, ni Vučića, ni mene, ni Crkvu ni običnog čovjeka bilo gdje se nalazio. I zato opredjeljenje da se tu daleko više pomogne, da se očuva naš identitet u Crnoj Gori i da u tom pogledu tih 27-28 odsto Srba, koliko nas ima tamo, bude pojačano svim naporima koje mogu da podrže i Srbija i Republika Srpska, uvažavajući da je Crna Gora nezavisna država - rekao je Dodik.

On je naglasio da je okupljanje srpskog naroda u Crnoj Gori sasvim opravdano u funkciji očuvanja vrijednosti i identiteta, a jedna od njih je SPC.

Srpski narod, smatra Dodik, danas je jedinstveniji nego ikad i svi pokušaji da od Srba naprave bosanske, hrvatske, kosovske, crnogorske, dio su strategije uperene protiv njih koja nije prošla.

- Mi smo jedinstven narod, naše vrijednosti su jedinstvene. U teškim okolnostima se očuvala SPC i velika je zabluda Đukanovića i njegove svite da na taj način mogu da oskrnave naše osnovne vrijednosti - istakao je Dodik.

Ovdje su, poručio je Dodik, svjesni činjenice da pripadaju jednom narodu, srpskom, što je vidljivo i u Republici Srpskoj koja će jačati.

- Naši ljudi u Crnoj Gori moraju da razumiju da smo veoma posvećeni tom pitanju i da u tom pogledu nećemo odustati od napora da im poružimo pomoć koji odražava određene realnosti, ali brani osnovne vrijednosi identiteta srpskog naroda, a to su Crkva, pismo, jezik - naglasio je Dodik.

Dodik je istakao da je u okviru Crkve očuvan identitet srpskog naroda u veoma teškim istorijskim okolnostima, te smatra da je preambiciono očekivati da bi se taj identitet mogao urušiti.

On je istakao da je očigledno da je u potezu crnogorske vlasti riječ o nedostatku dovoljnog identiteta za novu naciju koju Đukanović pokušava da dopuni satanizacijom Srba i nastojanjem da se omalovaži značaj SPC, otima njena imovina.

- On to ne može da uradi ni kod muslimana, ni kod šiptara ni kod Hrvata. Pokušava da to uradi kod Srba ne dozvoljavajući da se izučava srpski jezik, da se zapošljavaju, budu dio javnog sektora, već prisile da promijene identitet i popune nepopunjeni crnogorski identitet - rekao je Dodik.

On je dodao da bi svaki pokušaj koji bi učinila crnogorska vlast, predvođena Đukanovićem, da oduzme objekte Crkve dovela bi do usložnjavanja odnosa.

- Ovo se ne oprašta. Ovakav atak koji je izvršio Đukanović i njegova vlast se ne oprašta. Srpski narod nema ni potrebu niti može da oprosti ovakvo ponašanje. Biti dobronamjeran prema njima očigledno je greška - rekao je Dodik, te podsjetio da su već bila slična nastojanja da se diskredituje i omalovaži srpski narod time što je Crna Gora priznala Kosovo, a njeni predstavnici išli u Knin na obilježavanje "Oluje".

On je pomenuo da se Srbima ugrožavaju prava i u Sloveniji, gdje ne mogu dobiti status nacionalne manjine, u Sjevernoj Makedoniji, Hrvatskoj Federaciji BiH, a da je sada došlo i do Crne Gore gdje je predaleko otišlo.

Vlast u Hrvatskoj, desničarska, naveo je Dodik, nije smjela da udari na SPC, bilo je rušenja u toku rata, ali danas tamo ona živi.

- Niko nije pokušao da im otme svetinje. To sada rade u Crnoj Gori isključivo iz razloga jer imaju problem identiteta, koji je nepotpun. Njihova politika je, tako vidim, da pokušaju da ga otmu od Srba i prisile ih da se izjašnjavaju kao Crnogorci da bi pojačali svoj kapacitet. To je jasna igra. Podržavam i spreman sam da budem dio napora da se pomogne Srbima u Crnoj Gori ili bilo gdje da se oni nalaze - zaključio je Dodik.

( RTRS)