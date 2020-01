Gradsko vijeće Zenice (GV) održalo je hitnu sjednicu na kojoj je raspravljano o situaciji te načinu iznalaženja rješenja za spas JKP "Zenicatrans-prevoz putnika", kojem su blokirani računi te čiji radnici još od utorka drže u blokadi Autobusku stanicu Zenica. Sjednica je zbog nedostatka kvoruma prekinuta nakon sat vremena.

Prethodno je sjednicu napustio i gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je tražio od vijećnika da, kao drugu tačku dnevnog reda uvrste i raspravu o Prijedlogu budžeta Grada za 2020. godinu, a koji je prošli u četvrtak, zbog uloženih amandmana, on povukao sa dnevnog reda GV. Vijećnici, međutim, nisu dali podršku prijedlogu gradonačelnika, nakon čega je Kasumović iz revolta izašao iz sale, a za njim i svi njegovi saradnici.



Uvodnu riječ o stanju u preduzeća održao je direktor Darmin Terzić, koji je informirao vijećnike da "u narednih pola sata" moraju uplatiti prema kantonalnoj Poreskoj upravi Zenica oko 67.000 KM kako bi bio deblokiran račun, koji je blokiran zbog ukupnog duga od 225.000 KM. Više od 80.000 KM platili su u proteklom periodu.



- Direktor Porezne uprave Zenica Sabahudin Ibrahimagić izašao nam je u susret da sada platimo samo dug do iznosa glavnice i troškova naplate, a kamatu u ovom rješenju nećemo platiti. Postignut je dogovor da se plati prispjeli dug od devetog do 12. mjeseca prošle godine, ali pošto za 12. mjesec nismo obračunali plaću, to znači da trebamo platiti za tri mjeseca - objasnio je Terzić.



On je najavio da bi odmah predali i prijedlog obročne otplate glavnice poreskog duga od oko 3.960.000 KM, bez pripadajućih tekućih doprinosa.



Terzić je upozorio i da treba uplatiti i 294.000 KM, da ne bi izgubili kategorizaciju stanice, koja na godišnjem nivou ostvaruje profit oko 690.000 KM, koliko su utržili prošle godine.



Terzić je u svom planu, koji je danas prezentirao vijećnicima, naveo i kako bi se svi trebali zauzeti da vrate posao prijevoza radnika kompanija "ArcelorMittal" i "Prevent" te da zadrže prijevoz radnika Rudnika mrkog uglja Zenica, što im na mjesečnom nivou osigurava iznos od 122.000 KM.



Nezavisni vijećnik Ekrem Tuka zapitao se zašto je uopće sazvana ova sjednica, kada je jasno da nema dogovora između menadžmenta "Zenicatransa" i Gradske uprave o načinu rješenja krize u tom preduzeću.



- Imamo već jednu odluku, koja nije ispoštovana. Mi i danas možemo donijeti odluku, ali koja ponovo neće biti ispoštovana - poručio je Tuka, koji je najavio kako se više neće pojavljivati na ovakvim sjednicama bez jedinstvenog dogovora menadžmenta preduzeća i Gradske uprave.



Gradsko vijeće je, u septembru prošle godine, donijelo zaključak te obavezalo Gradsku upravu da preduzeću četiri zadnja mjeseca prošle godine doznačuje po 150.000 KM te još interventno dodatnih 400.000 KM.



- Jedini ko nije ispoštovao ovaj zaključak, bio je gradonačelnik - kazao je vijećnik A-SDA Mensud Keleštura.



On je u svom obraćanju podsjetio i kako je 2016. godine bio evidentiran minus preduzeća od 1,2 miliona KM te da je za tri godine dug, sa kamatama, narastao na šest miliona KM.



On je podsjetio da vijećnici nemaju nikakav upliv u rad tog, kao ni drugih javnih preduzeća te da su, amandmanskim djelovanjem, u budžetu 2020. godine tražili da se osigura 2,5 miliona KM.



- Gradonačelnik, kada je vidio te amandmane, povukao je budžet iz rasprave. Ucjenjujući nas stanjem u "Zenicatransu", sada traži da usvojimo i budžet koji je neprihvatljiv - kazao je Keleštura.



Vijećnica SDA Emina Tufekčić istkala je kako je Vijeće sredinom prošle godine izrazilo spremnost da pomogne tom preduzeću.



Ona je predložila i zaključak da se od ministarstva pravde, finansija, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH zatraži da provedu istragu zbog nepoštivanja i neprovođenja odluka GV.



O tom se zaključku, međutim, nije moglo raspravljati, jer je izgubljen kvorum, odnosno u sali nije bilo za donošenje odluka potrebnih 16, mada je sjednica počela s 19 vijećnika.



- Ostali smo sa samo 14 vijećnika. Nažalost, i dvojica vijećnika koji su bili potpisnici inicijative za sazivanje ove sjednice, napustili su salu i više nemamo uslova za rad - objasnio je dopredsjedavajući Jasmin Hodžić (SBB), koji je vodio današnju sjednicu.



