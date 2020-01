Mitropolit dabrobosanski Hrizostom u Božićnoj poruci, koju je danas uputio, između ostalog, poručio je da je Božić poziv na promjenu da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom.

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom / 24sata.info

Hrizostom je, prije svega, povodom velikog i radosnog praznika Božića pozdravio svo sveštenstvo, hrišćane, braću rimokatolike, te sa velikom ljubavlju i poštovanjem braću muslimane i jevreje, koji sa hrišćanima dijele avromovsko vjerovanje u jednog Boga, kao i sve ljude dobre volje.



“Hristos se jednom rodi u tijelu da svakoga od nas pojedinačno sjedini sa Bogom i sa sobom i sa duhom svetim. To je suština tajne Hristovog rođenja“, istakao je Hrizostom.



Mitropolit dabrobosanski poručio je da, osim pozdrava i čestitke, upućuje poruku ohrabrenja:



“Da vjerujete i da znate da je Isus Hristos rođen u Betlehemu judejskom i da je on istinski Bog i istinski čovjek. Ali, ne bilo koji Bog, koje religije, već onaj koji jeste, koji je za sebe kazao: 'Ja sam onaj koji jeste.' Rođenje onoga koji jeste mi slavimo i svima vama to javljamo. Hristovim rođenjem sve se promijenilo.“



Hrizostom je naglasio da je Bog sa ljudima i da ih on izbavlja od čamotinje ovog svijeta i vremena.



“Vrijeme u kojem živimo, prilike i okolnosti u kojima jesmo teške su i obeshrabrujuće, ali ne gubimo nadu i vjeru u pomoć Božiju. Bolje sutra upravo je Božić. Praznik koji nas, ne da na to samo podsjeća, već i poziva da vjerujemo i da se nadamo i da ne dopustimo da nas zli ljudi i zla vremena obeshrabre. Božić je univerzalni praznik svake tvorevine i svakog čovjeka, svih ljudi i svih vremena. Zato ga čestitamo svima i svakome“, rekao je, između ostalog, Hrizostom.



Dodao je da ljudi trebaju pokazati ljubav prema bližnjima i daljnjima, te pokazati da “jesmo sa Hristom gospodom, kao što je on sa nama u svom bezgraničnom davanju sebe za ovaj svijet i svakog čovjek“.



“Dajmo slavu Bogu, a poštovanje čovjeku, bližnjem i daljnjem. Zemlji pripada mir, jer je Zemlja Bogom dani zajednički prostor u kojem smo svi mi jednakopravna djeca Božija. Nemiri su rezultat zlog djelovanja ljudi, koji zloupotrebljavaju slobodu, koju im je Bog podario“, naglasio je mitropolit dabrobosanski.



On je istakao i da bez dobre volje među ljudima nema ni mira na Zemlji, niti slave Bogu na nebesima.



“Božić nije samo slavlja radi, Božić je poziv na promjenu da njime postanemo bolji ljudi, bogatiji vjerom i jači ljubavlju i nadom. Iza svega ispunimo se dobrotom kojom nas on obogati. Božić je duhovni preporod, Hristos se rodi da sve nas sobom i u sebi preporodi“, kazao je Hrizostom.



Uputio je i apel da Božić ne protekne u raznoraznim manifestacijama i u materijalnim zadovoljstvima, već da sebe bogatimo našim i uzvišenim vrijednostima.



“Posebno apelujemo na sve ljude, braću i sestre, da sebe i svoj život uskladimo sa bogomladencem Hristom. Podijele i zavađe, zli jezici i gorke riječi, koje svakodnevno slušamo i čitamo, neka iščeznu iz naših komunikacija. Umjesto toga dopustimo ljubavi i dobroj volji da nadvladaju naše razlike i zavađe, kako one iz prošlosti, tako i ove sadašnje. Mislimo i govorimo različito, jer smo različiti, ali ne dopustimo da naše različitosti budu ispunjene mržnjom i netrpeljivošću“, poručio je Hrizostom.



Na kraju Hrizostom je zaželio da ovogodišnji Božić bude svima sretan i blagoslovljen i da u njemu “vidimo put vječnoga života i našega spasenja“.



Pravoslavni vjernici, čija crkva poštuje stari julijanski kalendar, Božić proslavljaju 7. januara. Prethodi mu božićni post koji traje od 28. novembra do 6. januara. Posljednji dan prije Božića i ujedno posljednji dan posta je Badnji dan.



(AA)