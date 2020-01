Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas da će već u prvom kvartalu godine biti kreiran zakon o Olimpijskom centru "Jahorina" koji će još snažnije doprinijeti razvoju njene infrastrukture i kapaciteta.

Radovan Višković / 24sata.info

"Ovo je privilegija za Republiku Srpsku. Ovakvu planinu, olimpijsku ljepoticu, mogu samo da požele sve zemlje u okruženju", rekao je Višković novinarima na Jahorini.



On je menadžmentu Olimpijskog centra "Jahorina" poručio da nastave sa veoma plodnim i efikasnim radom i da pri tome posebnu pažnju posvete bezbjednosti posjetilaca planine.



Višković je naglasio da su sve investicije Vlade Republike Srpske u Jahorinu dale odlične rezultate, podsjećajući da je, kako je i obećano, izgrađen dio magistralnog puta preko Trebevića prema Jahorini, što je još jedan pokazatelj brige Vlade Srpske za olimpijsku ljepoticu.



On je najavio da će, na njegov zahtjev, veoma brzo biti pojačano elektroenergetsko napajanje Jahorine i njenih infrastrukturnih sistema i kapaciteta, s ciljem što efikasnijeg rada Olimpijskog centra.



"To je neophodno kako bi Jahorina mogla da se još više i brže razvija", istakao je Višković.



Višković je najavio i izgradnju kružnog toka na Jahorini, što će u velikoj mjeri omogućiti bezbjedniji saobraćaj na planini.



On je pozdravio i inicijativu da se djeci sa područja grada Istočno Sarajevo obezbijedi besplatan prevoz i ski-pas na Jahorini, pri čemu je načelnicima gradskih opština obećao da će za te namjene za svaku opštinu izdvojiti po 10.000 KM iz budžetske rezerve premijera.



"Naša omladina treba da zavoli ovu predivnu planinu i da uživa u njenim čarima", istakao je Višković.



Višković je rekao da će u narednom periodu u saradnji sa resornim ministarstvima dodatna pažnja biti posvećena ne samo razvoju turizma, nego i poljoprivrede na ovom području.



"Nema boljeg mjesta za život od Republike Srpske", poručio je Višković sa Jahorine.



(SRNA)