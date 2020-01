U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost.

Foto: AA

U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka. Krajem dana i tokom večeri postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od dva do osam, na jugu od devet do 13 stepeni.



Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ), u petak pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnosti. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura od minus pet do jedan, na jugu od nula do pet, a najviša dnevna do 10, na jugu do 14.



Prvog dana vikenda malo do umjereno oblačno vrijeme. Poslijepodne, povećanjem oblačnosti i pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i niskim oblacima. U večernjim satima, u Bosni se očekuju i padavine. Jutarnja temperatura od minus četiri do dva, na jugu do pet, a najviša dnevna do devet, na jugu do 12 stepeni.



U nedjelju u Bosni pretežno oblačno, sa susnježicom ili slabijom kišom, a na planinama sa snijegom. U Hercegovini i na krajnjem sjeveru umjereno oblačno i uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od minus četiri do tri, na jugu do pet, a najviša dnevna od minus jedan do pet, na jugu od pet do devet stepeni.





(AA)