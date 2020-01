Olimpijski centar "Jahorina" ušao je u novu godinu sa novim rekordima zabilježenim tokom decembra, a zahvaljujući ukupnim investicionim radovima svi parametri su u porastu.

Arhiv / 24sata.info

Iz Olimpijskog centra "Jahorina" sa radošću obavještavaju o novim uspjesima i žele svima srećnu i uspješnu novu 2020. godinu i najavljuju dobro skijanje i u narednom periodu.



Ski-centar Jahorina će tokom praznika raditi prema redovnom vremenu od 9.00 do 16.00 časova za dnevno i od 18.00 do 21.00 čas za noćno skijanje.



Kako bi bile izbjegnute gužve i čekanje, otvorena su i nova prodajna mjesta i ski-karte moguće je kupiti i u ski-rentalima "Ana" i "Ana jedan", kao i u Ski-rentalu "Kristal".



U pogonu za skijaše je nova kabinska gondola "Emir Kusturica", kapaciteta 2.700 skijaša po času, koja je ujedno i dobra konekcija sa ostatkom skijališta.



Skijašima je na raspolaganju novi lift sidro "Poljice", kojim je za četiri puta povećan kapacitet u odnosu na staru instalaciju koja se nalazila na istom mjestu.



U rad su pušteni i šestosjedi "Poljice" i "Ogorjelica", kao i poligon "Poljice" u koji je postavljena još jedna pokretna traka prilagođena djeci i početnicima u skijanju.



U večernjem terminu od 18.00 do 21.00 čas i ove sezone se organizuje noćno skijanje, a prvi put u istoriji Jahorine, zahvaljujući novom sistemu osvjetljenja, u pogonu je šestosjed "Poljice" jer je osvijetljena kompletna istoimena staza.



Za proslavu pravoslavne Nove godine najavljen je koncert Darka Lazića, a 25. januara dnevna žurka sa "Amadeus bendom", sa početkom u 15.00 časova.



(SRNA)