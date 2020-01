Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka proglašava epizodu „Pripravnost“ u svim zonama na području Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan, zbog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zraku, saopćila je Press služba Kantona Sarajevo.

Ilustracija / 24sata.info

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona, jučer je zabilježen značajan rast prosječnih dnevnih koncentracija čestičnih tvari u zraku - PM10, predviđenih za proglašenu epizodu (50 µg/m3), i to na stanicama: Otoka 109 i Ilijaš 124 µg/m3. Trend značajnog pogoršanja kvaliteta zraka nastavljen je i tokom dana, pa je danas u 14:00 sati u naselju Otoka izmjereno 191, a u Ilijašu 254 µg/m3.



U isto vrijeme, prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda u Sarajevu naredna tri dana se očekuje stabilno vrijeme, bez padavina i vjetra uz pojavu temperaturne inverzije.



Uzimajući u obzir činjenicu da vremenska situacija ukazuje da se od večeras očekuje znatno brža akumulacija zagađujućih materija u zraku te pogoršanje sa aspekta kvaliteta zraka, u narednim danima se očekuje proglašenje i ostalih epizoda predloženih Planom interventnih mjera.



Dok se to ne desi, neophodno je u okviru epizode „Pripravnost“ provoditi sljedeće mjere: u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža - ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a, u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom, pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima, smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti, maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš, pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica.



Iz Stručnog tijela šalju upozorenje stanovništvu Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, te ih podsjećaju da je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. Pozivaju sve da u slučaju sumnje takva nedozvoljena postupanja mogu prijaviti na eko-telefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121.



Upućuje se i apel stanovništvu da smanji korištenje motornih vozila te povećaju upotrebu javnog gradskog prijevoza a koji je u vrijeme novogodišnjih praznika, prema odluci Vlade KS, besplatan za sve građane.



Iz Zavoda za javno zdravstvo KS preporučuju stanovnicima da maksimalno smanje kretanje i boravak vani, tokom naredna dva dana, jer se očekuje daljnje značajno povećanje koncentracija PM10 koje mogu nepovoljno da utiče i na zdravu populaciju.



Poseban apel se upućuje rizičnim grupama stanovništva među kojima su starija populacija, mala djeca i trudnice, bolesnici (plućni, srčani) te bolesnici skloni alergijama da maksimalno reduciraju aktivnosti na otvorenom koliko im to mogućnosti dozvoljavaju jer može doći do pogoršanja postojećih hroničnih stanja.



(FENA)