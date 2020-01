Sudeći po sarajevskim ulicama građani Sarajeva i gosti grada su se razbudili nakon sinoćnjeg dočeka Nove godine.

Foto: Fena

Tako je za razliku od jutra kad su ulice bile prazne u popodnevnim satima grad osjetno živnuo. Mnogi su tako krenuli da popiju prve ovogodišnje kafe ili druga pića sa prijateljima.



Radno je bilo i na štandovima u Ferhadiji gdje su prodavači bili spremni da usluže potencijalne kupce šarolikom ponudom - od igrački, blještavih ukrasa, kapa, šalova pa do zabranjene pirotehnike.



Istovremeno su se na pijaci Markale tek rijetki prodavači voća i povrća odlučili ponuditi svoje proizvode prvog dana Nove godine.



Nastupom na Trgu Bosne i Hercegovine građane Sarajeva i brojne turiste u glavnom gradu BiH 2020. godinu sinoć je uveo Željko Joksimović, dok je za večeras planiran nastup grupe Zabranjeno pušenje ispred Vječne vatre.



Zbog koncerta će 1. januara od 16.00 sati do 8.00 sati 2. januara, prije početka i za vrijeme održavanja koncerata biti zabranjen saobraćaj za motorna vozila (osim vozila predviđenih Zakonom o osnovama sigurnosti saobraća na putevima u BiH ) u ulici Mula Mustafe Bašeskije na dijelu od spoja sa ulicom Niže Banje do spoja sa ulicom Maršala Tita i u ulici Maršala Tita od spoja sa ulicom Mula Mustafe Bašeskije do raskrsnice sa ulicom Koševo i ulici Radićeva od raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita, sa usmjeravanjem saobraćaja u alternativne pravce.



U tom periodu najavljena je i zabrana saobraćaja za motorna vozila u ulici Dalmatinska od raskrsnice sa ulicom Maršala Tita do raskrsnice sa ulicom Mehmeda Spahe, kao i u ulici Kulovića od raskrsnice sa ulicom Maršala Tita do raskrsnice sa ulicom Branilaca Sarajeva.



(FENA)