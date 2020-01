U Bosni je danas bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Nešto više oblaka bilo je u centralnim i istočnim područjima. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je i magle. U Hercegovini pretežno vedro.

Ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica -10 stupnjeva, Ivan-sedlo i Sarajevo 1, Tuzla 2, Bugojno 4, Gradačac i Sanski Most 5, Bihać i Livno 6, Mostar 10, Široki Brijeg 12, Grude i Neum 13 stupnjeva.

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. Tokom dana uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niskih oblaka. Krajem dana i tokom večeri postupno povećanje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od -2 do 4, a najviša dnevna od 2 do 8, na jugu od 9 do 13 stupnjeva.

U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U nižim dijelovima grada u jutarnjim satima može biti magle ili sumaglice. Jutarnja temperatura oko -6, a najviša dnevna oko 2 stupnja, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)