(24sata.info )

U Bosni će danas preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnosti. U Hercegovini vedro.

U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niske naoblake.

Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena bura.

Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu od 0 do 6, a dnevna od 0 do 6, na jugu od 6 do 11 stepeni.

U četvrtak se očekuje pretežno vedro. U jutarnjim satima i dio prijepodneva po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle i niske naoblake. Jutarnja temperatura od -11 do -1, na jugu do 4, a dnevna od 0 do 11 stepeni .

U petak pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -10 do -1, a dnevna od 3 do 12°C.

U subotu pretežno sunčano. U večernjim satima porast naoblake u Bosni. Jutarnja temperatura od -4 do -1, a dnevna od 3 do 12°C.

