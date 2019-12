Danas je započelo uručivanje rješenja o tehnološkom višku za najveći broj preostalih uposlenika Aluminija d.d. Mostar, kazali su za Fenu u mostarskoj tvrtki.

Aluminij / 24sata.info

Tijekom posljednja dva kalendarska dana 2019. godine rješenja će dobiti oko 170 djelatnika kojima radni odnos završava 31. prosinca 2019. godine, dok bi preostali radnici rješenja trebali dobiti u siječnju sljedeće godine.



Njima će sukladno zakonu pripasti i odgovarajuća otpremnina, koji bi se trebala isplatiti do 15. siječnja 2020. godine. Pojedinačne visine otpremnina ovisit će o broj godina radnog staža u Aluminiju i visini prosječne plaće, naveli su iz Aluminija.



Proizvodni pogoni mostarskog Aluminija zaustavljeni su 10. srpnja nakon što je poduzeće iskopčano s električne mreže zbog nagomilanih dugova.



Početkom rujna od nekadašnjih 900 zaposlenika njih 600 dobilo je otpremnine i rješenja o prestanku radnog odnosa.



Predstavnici vlasti i Uprave Aluminija u više su navrata najavljivali kako će se do kraja 2019. pronaći rješenje za nekadašnjeg giganta te da će proizvodnja ponovno biti pokrenuta.



Ponudu za preuzimanje Aluminija dostavila je samo Abraham grupa no tu ponudu izraelsko-kineske grupacije nije prihvatio Nadzorni odbor Aluminija zbog, kako je rečeno, pravnih nejasnoća.



Federalni ministar energetike, rudarstva i industrije Nermin Džindić nedavno je izjavio kako ponuda Abraham grupe nije prihvatljiva za Vladu FBiH, ali je najavio još jedan sastanak s predstavnicima te kompanije.



