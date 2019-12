Odnosi između Hrvatske i Bosne i Hercegovine puno su lošiji nego prije deset godina, a krivnju za to snose obje strane, no veći je problem ipak politika Zagreba, ocijenio je bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović u intervjuu za sarajevski Dnevni avaz.

Ivo Josipović / 24sata.info

"Mislim da je ipak glavni problem miješanje Zagreba u unutarnje stvari BiH koje je potpuno kontraproduktivno, šteti odnosima i vrijeđa susjednu državu. Svakako da u BiH svi narodi trebaju sjesti i srediti odnose jer temeljno nezadovoljstvo nije generirano u Zagrebu. Ono ipak dolazi iz BiH", kazao je Josipović, prenosi Hina.



Upitan hoće li doći trenutak kada će Hrvati u BiH zvati Sarajevo svojim glavnim gradom i okrenuti se BiH kao svojoj domovini, bivši hrvatski predsjednik je kazao kako je takvo ozračje bilo tijekom njegova predsjedničkoga mandata od 2010. do 2015. godine.



"Za BiH je najbolje da se na Pantovčaku dogode promjene"



Za BiH je najbolje da se na Pantovčaku dogode promjene, smatra Ivo Josipović iako dodaje da niti Kolinda Grabar-Kitarović nije neprijatelj BiH ili Srbije.



"Sadašnja je predsjednica ipak znala s prijezirom govoriti o susjedstvu što, po meni, nije dobro", kazao je Josipović.



On priznaje da je i Zoran Milanović znao koristiti ono što su novinari zvali "zoranizmima", no iza toga, smatra Josipović, nije bilo zle političke podloge koja je znala biti iza poruka aktualne predsjednice, poglavito kada su sadržavale neku nacionalističku komponentu.



Bivši hrvatski predsjednik nije iznenađen prvim krugom predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, ali drži da je u "diobi kolača na tri velike šnite" Milanović daleko bolje prošao u odnosu na Grabar-Kitarović i Škoru.



Daje prednost Milanoviću



Josipović smatra da je teško prognozirati rezultat u drugome krugu 5. siječnja, ali blagu prednost daje Milanoviću.



"Njegova šansa se temelji na velikome nezadovoljstvu građana aktualnom predsjednicom i HDZ-om. Zato mislim da je Milanović u velikoj prilici i treba samo mudro odigrati do kraja", zaključio je Josipović, prenosi Hina.



(24sata.info)