Penzioni sistem potpuno je stabilan i nema nikakvog govora da je ugrožen. Imamo dovoljno sredstava za isplatu redovnih penzija i njihovo usklađivanje, kaže u razgovoru za današnji "Avaz" Zijad Krnjić, direktor Zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Federacije BiH.

Zijad Krnjić / 24sata.info

Krnjić kaže da odlazak radne snage i, prije svega, mladih, ako se nastavi, može imati utjecaj na sistem na neki duži period, ali ne u narednim godinama, a pogotovo ne u 2020.



- Mi imamo stabilan sistem. Imamo dovoljno sredstava i nema nikakvog rizika. Imamo sredstava i za usklađivanje penzije prema onome kako je to Zakon predvidio. A Zakonom je predviđeno usklađivanje redovnih penzija od 15. aprila sa primjenom od 1. januara. Tako je bilo i prošle godine. Ono što se uskladi, bit će obračunato počevši od 1. januara, a i isplaćeno u maju s razlikama - kaže Krnjić.



On je pojasnio da to znači da će se od Nove godine penzije povećati i da je riječ o redovnom povećanju.



- Penzije će, faktički, od 1. januara porasti u skladu sa predviđenim koeficijentom, ali će obračun biti 15. aprila. To znači da će penzije biti povećane, ali će se postotak znati u aprilu. Tako je usklađeno i nema nikakvih problema. To ide svojim tokom - kaže Krnjić za "Avaz".



(FENA)