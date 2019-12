Veliki broj građana Banjaluke okupio se danas ispred Hrama Hrista Spasitelja da bi paljenjem svijeća i molitvom pružili podršku srpskom narodu u Crnoj Gori koji protestuje zbog usvajanja diskriminatorskog Zakona o slobodi vjeroispovjesti.

Foto: Srna

Okupljanje u Banjaluci organizovalo je Udruženje građana "Petrićevac", koje smatra da je ovaj zakon protiv Srpske pravoslavne crkve, ali i da su prebijanja građana i sveštenstva na ulicama crnogorskih gradova dodatno pogoršala situaciju.



Predsjednik Udruženja Pavle Knežević poručio je Srbima u Crnoj Gori da ne odustaju.



"Poručujemo našoj braći u Crnoj Gori da smo svi uz njih", rekao je Knežević, te dodao da su u planu i masovnija okupljanja u znak podrške srpskom narodu u Crnoj Gori.



On je napomenuo da se srpski narod kroz istoriju držao zajedno u teškim trenucima, pa da je tako i ovaj put.



"Smatramo da Zakon, koji je izglasan od izdajničke crnogorske vlasti, ide na štetu SPC i srpskog naroda u Crnoj Gori", rekao je Knežević novinarima.



Jedan od organizatora današnjeg okupljanja je i Ognjen Veselinović iz Banjaluke, student Fakulteta političkih nauka, rekao je kako nije mogao da sjedi kod kuće i gleda kako tuku njegov narod.



"Srpski narod je jedan narod, jedna duša. Nemamo jedno tijelo, ja sam u Banjaluci, neko u Beogradu, Podgorici, ali to je jedan narod. Koliko god da nas fizički parčaju nikada neće uspjeti da nam slome dušu. Ovo je dokaz toga", istakao je Veselinović.



Prema njegovim riječima, poruka iz Banjaluke je da se Srbi, gdje god nalazili, moraju zajedno držati.



Veselinović je naveo da je ispred Fakuteta političkih nauka podršku dalo pedesetak ljudi, uglavnom mladih koji su samoinicijativno ustali zbog duhovne potrebe da pomognu srpskom narodu gdje god se nalazio.



Građani su se nakon polučasovnog okupljanja i paljenja svijeća mirno razišli.



Među okupljenim građanima mogli su se vidjeti i članovi nekih političkih partija, a podršku su pružili i navijači Fudbalskog kluba "Borac".



Protestno okupljanje za večeras je najavljeno u Trebinju, na Trgu Slobode, a prethodiće mu moleban u Sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg.



Uz Banjaluku i Trebinje sličan skup održava se i u Palama. Njega su, sa istim ciljem, organizovali samoinicijativno vjernici uz blagoslov sveštenstva paljanske parohije.



I NA PALAMA SKUP PODRŠKE PRAVOSLAVNOM NARODU U CRNOJ GORI



Oko hiljadu vjernika okupilo se danas ispred Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila na Palama kako bi pružili podršku Srbima koji brane svetinje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nakon usvajanja diskriminatorskog Zakona o slobodi vjeroispovijesti.



Među okupljenima bili su predstavnici privrednog, društvenog i javnog života koji su se sa stanovnicima uputili u protestnu šetnju.



Organizator skupa Miloš Kovač rekao je novinarima da je riječ o skupu podrške braći i sestrama u Crnoj Gori, koji brane najveće srpske svetinje, među kojima je i manastir Ostrog.



"Ovo što se dešava u Crnoj Gori je strašno. Mnoge bezbožne vlasti, koje su bile u okupaciji u osmanlijsko vrijeme, nisu se usudile da oduzmu svetinje i prepisuju ih na svoja carstva i države, kao što to danas čini crnogorska vlast", naglasio je Kovač.



On je dodao da su se vjernici spontano okupili ispred Hrama na Palama i da je ovaj skup održan bez ikakvih političkih obilježja.



Jedan od učesnika skupa Borislav Cicović rekao je da su mnogi stanovnici Sarajevsko-romanijske regije došli na ove prostore prije par vijekova iz crnogorskih krajeva i da se sada osjećaju ugroženo, jer im diraju temelje crkve.



"Ako nemamo temelje izgubićemo i porodice i identitet", rekao je Cicović, koji je i dekan Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta na Palama.



Profesor na Ekonomskom fakultetu na Palama Damjan Danilović rekao je da sa skupa žele da pošalju poruku ljubavi, kao što je Hrist poručio "da nema veće ljubavi nego dati život za bližnjeg svog".



"Mi moramo znati da je prije 100 godina mnogo Crnogoraca ostavilo svoje živote na Palama kada su branili srpsku nejač i nastadali od neprijatelja", istakao je Danilović.



Student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči Jovan Bašević rekao je da su se okupili kako bi dali podršku Srbima u Crnoj Gori i Srpskoj pravoslavnoj crkvi i iskazali žaljenje zbog tiranije koju predstavlja Zakon o vjeroispovijesti.



(SRNA)