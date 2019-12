Stotinjak građana Mostara ponovo je ispred kapije JP Deponija, nezadovoljni zbog odnosa vladajućih struktura prema njihovom problemu. Već mjesec deponija na Uborku nema potrebne dozvole za rad, međutim smeće se uz pomoć policije i danas tamo odlaže.

U međuvremenu osim propalog pokušaja sastanka u Gradskoj vijećnici, predstavnici Inicijative Jer me se tiče, nisu uspjeli sjesti za sto sa predstavnicima kantonalne i federalne vlasti i razgovarati o ovom problemu. Nijaz Hodžić iz Udruženja Jer me se tiče najavio je da će građani pored deponije biti i nakon novogodišnjih praznika. Tamo će, kaže, čekati i Novu godinu.



- Oni koji odlučuju o nama neka vide da mi nismo i da nećemo odustati. Vidjet ćemo šta dalje. Vidite koliko je policije ovdje danas. Nismo došli da se tučemo i pravimo nerede. Uvijek to radimo mirno i dostojanstveno. Ne provociramo nikoga, tako da je ovo baš katastrofa, rekao je Hodžić.



Krivične prijave protiv onih koji su organizovali policiju 9. decembra već su podnesene ili su u fazi pripreme. Hodžić najavljuje prijave i za načelnika PU Mostar i Mostar – Sjever, kao i za sve policajce koji upotrijebili prekomjernu silu. Nezadovoljan je odnosom struktura vlasti.



- Od juna, kada smo prvi put napravili blokadu, političari govore isto, ali ništa ne rade. Niti sazivaju, niti se pojavljuju na sastancima. Čuli ste izjavu premijera Hercega, koji je rekao da ovo treba da se riješi na višem nivou, međutim nama se niko ne obraća, niti neko nešto predlaže. Spremni smo na dogovor, nismo djeca, znamo da se to ne može završiti za dan, ali ima nešto što se mora uraditi. I sami su rekli da ovoj deponiji nije mjesto ovdje, ali ništa ne poduzimaju, tvrdi Hodžić.



Aktivisti su nedavno dobili nezvaničnu informaciju o navodnom sastanku u Sarajevu (u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, 8. januara).



- Pozvani su gradonačelnik, javni pravobranilac Mostara i direktor JP Deponija, ali bez ministara koji su jedini koji mogu odlučiti o ovom - Hasandedića i Teletovića, nema svrhe sjediti, dodao je Hodžić.



