Predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da hrvatski član Predsjedništva BiH Željko Komšić jeste legalan, ali nije legitiman predstavnik Hrvata u BiH.

Kolinda Grabar-Kitarović / 24sata.info

"Etnički predstavnik mora biti i politički predstavnik. Na Hrvatima je da izaberu. Ukoliko Hrvati u BiH priznaju njega kao svog legitimnog predstavnika, onda ćemo ga priznati i mi. Međutim, dok god hrvatski narod u BiH to ne priznaje, on je za mene nelegitiman", rekla je Kitarovićeva.



Ona je za N1 istakla da Hrvatska štiti interese Hrvata u BiH i za njih traži jednaka prava, da sami biraju svoje političke predstavnike na svim nivoima.



Odgovarajući na pitanje da li će na početku drugog mandata pokrenuti arbitražu o granici sa Srbijom, Kitarovićeva je rekla da je za arbitražu potrebno dvoje.



"Neki procesi se odvijaju iza zatvorenih vrata. Bila sam vrlo jasna kada je riječ o posjeti Srbiji, o odnosima s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, da nemamo o čemu razgovarati dok se ozbiljno ne počne rješavati pitanje nestalih, koje je meni duboko važno pitanje", istakla je Kitarovićeva.



Govoreći o odluci italijanske Vlade da zatvori luke kako bi spriječili dolazak migranata, Kitarovićeva je rekla da je to njihova suverena odluka.



"Ako oni legalno dolaze i traže azil, onda je to drugo pitanje. Treba napraviti razliku između izbjeglica od rata, neimaštine i gladi i migranata koji bježe iz drugih razloga", rekla je Kitarovićeva i dodala da problem treba rješavati u Avganistanu, gdje je i nastao.



Kitarovićeva, koja je i kandidat u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, trebala je jutros na N1 televiziji imati sučeljavanje sa protivkandidatom Zoranom Milanovićem, koji se nije pojavio.



(SRNA)