U Bosni je prijepodne bilo oblačno. U većem dijelu Bosne je padao slab snijeg. U Hercegovini je pretežno vedro. Oblačno je na sjeveru Hercegovine.

Ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 10.00 sati: Bjelašnica -14 stepeni, Ivan-sedlo -6, Sarajevo -3, Bugojno i Livno -2, Tuzla -1, Gradačac 0, Bihać 1, Sanski Most 2, Grude 3, Mostar 5 i Neum 6 stepeni.



U Bosni oblačno sa slabim snijegom. U Hercegovini većinom pretežno vedro. Oblačno jedino na sjeveru Hercegovine gdje može padati slab snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -3 i 3 stepena, na jugu zemlje do 8 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.



