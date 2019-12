Žuto upozorenje zbog nepovoljnih vremenskih prilika izdato je za nekoliko područja u Bosni i Hercegovini, javlja Anadolija.

Žuto upozorenje zbog niskih temperatura izdato je za područja Foče, Trebinja i Višegrada.



U Foči i Višegradu minimalna temperatura oko i manja od minus pet u planinama. U Trebinju se očekuje minimalna temperatura od minus jedan do minus pet.



Žuto upozorenje zbog jačih udara vjetra izdato je za područja Bihaća i Livna. U Livnu se očekuju udari vjetra od 40 do 60 kilometara na sat, a Bihaću od 40 do 50 kilometara na sat.



Jutros je u Bosni oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja, a u većem dijelu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.



Temperature zraka u sedam sati iznosile su na Bjelašnici minus 11, Ivan Sedlu minus četiri, Sokocu minus tri, Livnu i Srebrenici nula, Sarajevu jedan, Bijeljini, Gradačcu, Tuzli i Zvorniku dva, Banjoj Luci, Bihću, Grudama, Prijedoru, Sanskom Mostu, Širokom Brijegu i Trebinju tri, Doboju četiri, Mostaru pet, a Neumu šest stepeni.



Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom. U sjevernim područjima Bosne je moguća kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima sjeverni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura kretat će se od minus dva do četiri, na jugu od tri do osam stepeni, prognoze su meteorologa Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine (FHMZBiH).



U Sarajevu se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa snijegom i dnevna temperatura oko dva stepena.





