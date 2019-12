Glavni grad BiH Sarajevo jutros je osvanuo prekriven snijegom. Jutros je u Bosni oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja.

Foto: 24sata.info

U većem dijelu Hercegovine sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.



Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -11; Ivan Sedlo -4; Sokolac -3; Livno, Srebrenica 0; Sarajevo 1; Bijeljina, Gradačac, Tuzla, Zvornik 2; Banja Luka, Bihać, Grude, Prijedor, Sanski Most, Široki Brijeg, Trebinje 3; Doboj 4; Mostar 5; Neum 6.



Danas će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa susnježicom ili snijegom. U sjevernim područjima Bosne je moguća kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar u Bosni slab do umjeren, povremeno sa jakim udarima sjeverni, a u Hercegovini umjerena bura. Dnevna temperatura od -2 do 4, na jugu od 3 do 8 °C.



U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa snijegom. Dnevna temperatura oko 2 °C.



U nedjelju, 29.12.2019., oblačno sa slabim snijegom u Bosni i sjevernim područjima Hercegovine. Prognozirana visina novog sniježnog pokrivača je od 2 do 10 centimetara.



U većem dijelu Hercegovine sunčano. Vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Temperatura zraka tokom cijelog dana većinom između -5 i 0°C. Na jugu zemlje najviša dnevna temperatura zraka od 4 do 7°C.



Ugaženog snijega na kolovozu ovoga jutra ima u višim predjelima centralne, zapadne i istočne Bosne. Izdvajamo dionice; Sarajevo-Olovo, Sarajevo-Rogatica, Trnovo-Foča-Gacko, Vlasenica-Han Pijesak, Livno-Bugojno, Livno-Mrkonjić Grad, Bugojno-Novi Travnik, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje i Bihać-Bosanski Petrovac-Drvar, saopćeno je jutros iz BIHAMK-a.



Zbog niskih temperatura upozoravamo i na moguću poledicu posebno u planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima.



Na svim dionicama savjetujemo opreznu vožnju i podsjećamo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno, navode iz BIHAMK-a.





(24sata.info)