Uposlenici i menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) prikupili su 11.125 KM pomoći za migrante smještene u Kampu „Blažuj“.

Foto: KCUS

Prikupljenim novcem, u akciji koja je trajala samo šest dana, kupljeno je 100 komada jakni, 150 pari cipela različitih veličina, 200 komada termo čarapa,100 komada kapa, 100 komada rukavica i 50 komada dukserica.



Osim novca, uposlenici su donirali i odjeću i obuću koja je također uručena u okviru današnje donacije.



Donaciju su uručile generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović i predsjednica Sindikata KCUS-a Dženana Hrustemović. Tom prilikom, razgovarano je i o nastavku pomoći te su naredne aktivnosti KCUS-a pregled i zdravstvena pomoć migrantima u kampu.



Predstavnici IOM-a izrazili su zahvalnost KCUS-u za dosadašnju pomoć kad je riječ o liječenju i zbrinjavanju bolesnih i povrijeđenih migranata.



- KCUS je pokazao svoju humanost na djelu. Koristimo priliku javno vam se zahvaliti za nesebičnu pomoć u liječenju svih migranata, a posebno mladića koji je izbjegao amputaciju noge zahvaljujući brzoj intervenciji i stručnosti vaših ljekara. Zahvaljujemo i za današnju donaciju koja je od velikog značaja za korisnike kampa. Kamp je još u izgradnji, ali je najbitnije da svi korisnici imaju toplu i čistu posteljinu. U narednom periodu gradićemo i vešeraj, kuhinju i restoran za podjelu obroka, info-pult za registraciju novih korisnika kampa i objakat za administraciju - istaknuli su predstavnici IOM-a.



Generalna direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović istaknula je zadovoljstvo zbog odziva svih uposlenika KCUS-a u ovoj humanoj akciji, koji su za samo šest dana prikupili značajan iznos sredstava, odjeće i obuće.



- Kao i mnogo puta do sada, i ovaj put smo pritekli u pomoć, shodno našim mogućnostima. Nastojaćemo i u narednom periodu prikupiti sredstva za kupovinu potrebnih odjevnih predmeta i higijenskih potrepština. Raduje me da smo pokazali da smo zemlja sa izrazitim senzibilitetom za pružanje pomoći ljudima u stanju potrebe. Nadam se da će naš pimjer slijediti i druge ustanove i kompanije jer samo zajedničkim akcijama možemo uraditi velike stvari - izjavila je Izetbegović.



Ona je ponudila da lično izvrši ginekološke preglede za sve žene u kampu, kojima je to potrebno. Preglede će uraditi besplatno u svoje slobodno vrijeme.



Istaknula je i da postoji mogućnost formiranja mobilnih timova ljekara i medicinskog osoblja, koji će vršiti besplatne preglede korisnicima kampa, kojima je potrebna ljekarska pomoć.





(FENA)