Član Predsjedništva BiH iz RS i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik tvrdi da je "RS gotovo jedino mjesto" na kojem se na razdaljini od 100 metara mogu održati dva potpuno suprotna skupa i da sve prođe u miru, kao što je to bio slučaj sinoć u Bnajoj Luci.

Foto: 24sata.info

Ponosan je, dodaje, na činjenicu da su u neposrendoj blizi održana dva suprotna politička skupa, jedan koji su organizovale političke organizacije i drugi političari i nije bilo nijendog incidenta.

-Mislim da je sloboda govora u RS velika i da to pruža mogućnost svakom da iskaže svoj stav, a RS da organizuje događaje bez incidenta. Poruke je svako slao kako misli da treba - dodao je.

Tvrdi da će RS, bez obzira što je Ustavni sud ukinuo kao neustavan član zakona o 9.januaru kao “Danu RS”, nastaviti da obilježava taj dan, kao i svake godine do sada.

Dodik je novinarima, nakon prijema koje u povodu tog dana organizovala predsjednica RS-a Željka Cvijanović, najavio defile za 9.januar s, kako je rekao, novim elementima, a zatim i svečanu akademiju i prijem u Istočnom Sarajevu.

Govoreći o dešavanjima u Crnoj Gori, rekao je da on to lično doživljava kao “akt neprijateljstva prema srpskom narodu, imajući u vidu da je ta zemlja regulisala odnose sa svim drugim vjerskim zajendicima, a Srpsku pravoslavnu crkvu žele da modeliraju kako oni to misle, zakonom, koji otvara mogućnosti da im se oduzme imovinu”.

-Žao mi je da je do toga došlo i RS to ne gleda blagonaklono. To je akt koji će za dugo vremena usložniti odnose između Srba u cjelini i Crne Gore kao države - rekao je Dodik.

Kazao je da je “bilo nepotrebno da predsjedavajući i član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović reguju na Starategiju odbrane Srbije, jer o tome Predsjedništvo nije zauzelo stav”.

( FENA)