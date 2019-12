Arhiv Federacije Bosne i Hercegovine prezentirao je danas u Sarajevu fotomonografiju "Zlatne godine Arhiva Federacije", koju objavljuje u godini kada obilježava 25. godišnjicu rada i postojanja.

Foto: FENA - 24sata.info

Direktor Arhiva FBiH Adamir Jerković istaknuo je da je proteklih 25 godina za ovu instituciju bio mukotrpan period pun izazova s kojima su se uposlenici suočavali, ali da je uprkos tome Arhiv uspio uraditi veliki dio posla i unaprijediti brojne procedure.

- Ovo je najuspješnija godina za Arhiv u historiji. Ovladali smo svim procesima rada i postigli izuzetne rezultate. Želio sam digitalizovati Arhiv, međutim odmah se vidjelo da će to biti veoma težak zadatak zbog nerazumijevanja onih koji donose budžetske odluke. Taj smo problem djelomično riješili i to je nedovoljno jer je Arhivu potrebna digitalizacija akone želimo u potpunosti zaostati za ostatkom svijeta - izjavio je Jerković.

Naglasio je da veliki problem za Arhiv predstavljaju nedovoljna budžetska izdvajanja, ali i prostorije u zgradi Vlade FBiH koje su neuslovne i premalene za instituciju ove veličine.

- Arhiv je uprkos lošim uslovima za rad ostvario značajne rezultate. Ja svake godine naglašavam da Arhivu treba 300.000 do 500.000 KM samo da riješimo problem digitalizacije. To će se jednog dana dogoditi, samo što mi kasnimo 15 do 20 godina za ostatkom svijeta. Budžetom za 2017. godinu dobili smo 1.000 KM. U isto vrijeme Arhiv Republike Srpske od svoje vlade je dobio 290.000 KM - istaknuo je direktor Arhiva FBiH.

Navodi da je jedan od važnijih ciljeva za Arhiv FBiH u proteklim godinama bio ulazak u međunarodnu zajednicu arhiva, a taj cilj je ispunjen i Arhiv je danas potpisnik brojnih memoranduma o saradnji sa afričkim, azijskim i evropskim arhivima.

Arhiv FBiH je organizovao brojne izložbe u više od 50 gradova svijeta i predstavio BiH na međunarodnom planu. U Sarajevu je organizovao brojne izložbe stranih arhiva od kojih je posljednja predstavila nacionalni arhiv Latvije i 100 godina državnosti te zemlje.

(FENA)