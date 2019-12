Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić je na božićnom prijemu čiji je domaćin bio danas u Sarajevu, kazao da kršćani u slavlju Božića slave Boga koji se rodio kao dijete, da bi čovjeka približio Bogu, čovjeku samom i njegovim saputnicima na zemlji.

Tako je i ovo druženje, dodao je on, kroz čestitanje Božića "stvaranje ozračja povjerenja, otvorenosti i uvažavanja naše različitosti u jednakopravnosti".



Božićnom prijemu prisustvovale su broje zvanice, među kojima predsjedavajući i član Predsjedništva BiH Željko Komšić i Šefik Džaferović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković, članovi Vlade FBiH predvođeni premijerom Fadilom Novalićem, te predstavnici drugih nivoa vlasti u BiH, diplomatskog kora, vjerskih zajednica i duge zvanice.



- Posebno smo zabrinuti radi zakona o povratu oduzete imovine koji se ne donosi, a u međuvremenu se naša imovina otuđuje, preknjižava i prodaje bez suglasnosti vlasnika, u ovom momentu govorim uime Crkve. Ne tražimo milostinju nego naše pravo da imamo ono od čega ćemo živjeti. Kada država pruži koju pomoć nije to milostinja nego vraćanje duga, jer toliko godina upotrebljava našu imovinu bez naknade, pogotovo jer je sagradila mnoga zdanja na našoj zemlji, a mi kada trebamo lokaciju moramo kupovati tu zemlju – istaknuo je kardinal Puljić.



Po njegovim riječima, kada traže da se riješi zdravstveno i penziono pitanje svećenika i vjerskih službenika, "toliko na to gledaju kao da mi oštećujemo državu, a ne vide koliko je država živjela na račun crkvene imovine, valjda smo i mi zaslužili biti ljudi i građani koji radimo za dobro ove zemlje".



Kardinal Puljić je pomenuo i pitanje PDV-a kojeg, kako je kazao, "u svim segmentima prometa robe plaćamo, a kada se slučajno koja sredstva dadnu Crkvi tada se toliko digne hajka da smo iznenađeni kako se ne uvažava da i mi imamo pravo na dio tih sredstava, kao povrat".



- Samo kada bi dobili povrat pola PDV-a koliko smo platili prigodom tolikih gradnji onda bi imali dobru pomoć da dostojno živimo - kazao je Puljić.



Prisutnim zvanicama je u Novoj 2020. godini poželio, u prvom redu, slogu i mir, dobro zdravlje i dobru suradnju. Bez toga, kazao je, nema budućnosti.



- Neka se što prije uspostavi redovna struktura vlasti na svim razinama, kako bi narod bio zadovoljan, ne samo uspostavom nego i njezinim radom. Želim da što prije dođe do rješenja Ustava u ovoj zemlji, što prije bude donesen Izborni zakon, kako bi pravda i pravednost bili jamstvo sigurnosti svih građana. Neka profunkcionira država u svim dimenzijama i vertikale i horizontale. Želim što manje otrovnih riječi u javnosti, a više odgovornosti u svim strukturama, posebno u medijima - naveo je kardinal Puljić.



