Srbija će i dalje podržavati Dejtonski mirovni sporazum i razvijati specijalne veze sa Republikom Srpskom ne da bi razbila teritorijalni integritet BiH, već da bi što bolje pomagala Srbima koji tu žive, izjavio je danas ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić.

Ivica Dačić / 24sata.info

On je rekao Srni da je saradnja na političkom i ekonomskom planu sa BiH među prioritetima vanjske politike Srbije, naročito zbog toga što u BiH živi veliki broj pripadnika srpskog naroda i postoji Republika Srpska kao poseban entitet.



"Srbija ima poseban interes da razvija odnose sa BiH i poslije konstituisanja vlasti trebalo bi da uslijede i bilateralni sastanci", rekao je Dačić.



On je napomenuo da u BiH "postoje i mnogi ljude koji ne umiju da gledaju u budućnost, već u prošlost i radije bi da vode sukobe".



"Kod nas je drugačiji princip, mi želimo da se sva sporna pitanja rješavaju dijalogom, želimo da pomažemo jednim drugima i baš zato smatramo da gledamo na BiH kao na našu bratsku zemlju iz regiona", rekao je Dačić.



Srbijanski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić je kazao da je Srbija garant Dejtonskog sporazuma, iako ona to nije. Podsjetimo, Srbija je potpisnica Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali ne i garant.



No Dačić smatra da taj dokument garantuje ravnopravnost sva tri naroda i oba entiteta u BiH.



"U tom smislu ćemo i dalje podržavati Dejtonski sporazum i stvarati specijalne veze između Republike Srpske i Srbije ne sa ciljem da razbijamo teritorijalni integritet BiH, već jednostavno da razvijamo naše odnose i da što bolje pomažemo Srbima koji žive u BiH", rekao je Dačić.



On je napomenuo i da Srbija u odnosima sa BiH želi jednu mirniju godinu u kojoj će biti ostvaren napredak.



